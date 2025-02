SAI deve receber até 442 mil veículos durante o feriado de Carnaval 

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), prevê que entre 287 mil e 442 mil veículos sigam em direção ao litoral entre 28 de fevereiro a 05 de março, feriado de Carnaval. Para garantir maior fluidez e segurança viária, a empresa reforça seu efetivo e prepara diversas operações especiais de tráfego. Todas as medidas contarão com o acompanhamento da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e apoio da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo.

Nesse período, a Ecovias prevê aumento do fluxo em direção à Baixada Santista nos dias 28 de fevereiro (das 07h às 23h59), 1º de março (da 0h às 21h) e 2 de março (das 07h às 13h), quando será implantada a Operação Descida (7×3). Nesse esquema, os veículos utilizarão as pistas Norte e Sul da Via Anchieta, além da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, para descer em direção ao litoral. A subida ocorrerá exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.

A concessionária também prevê aumento do tráfego no sentido São Paulo nos dias 3 de março (das 15h às 22h) e 4 de março (das 09h às 23h), quando será implantada a Operação Subida (2×8). Nessa operação, os usuários poderão subir a serra pelas pistas Norte e Sul da Imigrantes, além da pista Norte da Via Anchieta. A descida será realizada apenas pela pista Sul da Anchieta.

Para a quarta-feira (5), será implantada a Operação Normal (5×5). Com descida pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontecerá pela pista Norte das duas rodovias.

*Os horários de início e término, bem como os modelos das operações, poderão sofrer alterações em função das condições de tráfego ou alguma interferência relevante no sistema.

Operação 3ª faixa na Cônego Domênico Rangoni

Caso haja necessidade, será implantada a Operação 3ª Faixa na rodovia Cônego Domênico Rangoni, com a extensão da faixa de acostamento, que poderá ser utilizada como faixa de tráfego, desde o entroncamento com a rodovia Rio-Santos até a praça de pedágio, em um trecho de 2 quilômetros.

Para auxiliar e orientar os motoristas, avisos de liberação do acostamento serão colocados nos painéis de mensagens fixos e variáveis do trecho, e as equipes da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária irão garantir a segurança viária de usuários e pedestres durante a operação.

Operação Visibilidade

Durante a ida e a volta do feriado, será deflagrada a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos das rodovias. O objetivo é melhorar a visibilidade dos recursos disponíveis e ampliar os trechos de inspeção e monitoramento das rodovias.

Movimento Afaste-se

A fim de proteger os profissionais que atuam salvando vidas na prestação de atendimento médico em acidentes rodoviários, além das equipes de socorro mecânico, de obras e de manutenção, a EcoRodovias aderiu ao “Movimento Afaste-se”. A ação visa conscientizar os motoristas a não se aproximarem das equipes quando avistarem algum tipo de acidente ou atendimento, pois esse comportamento coloca em risco a segurança das equipes e de todos que trafegam na via.

Recursos disponíveis

Durante o feriado, a Ecovias contará com 73 viaturas à disposição, incluindo pick-ups de inspeção de tráfego, ambulâncias UTI, ambulâncias de resgate, veículos leves de atendimento rápido, guinchos leves e pesados – incluindo um guincho 100% elétrico para atendimento de veículos leves – e dois caminhões Munk, equipamentos utilizados para içamento de cargas, além de motocicletas.

Pagamento por cartão

Para otimizar o atendimento nas praças de pedágio, a Ecovias disponibiliza o pagamento por cartão, tanto débito quanto crédito, em todas as cabines de cobrança manual. Além disso, durante os horários de pico, as praças funcionarão com capacidade máxima. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, ainda será possível a reversão de cabines entre os sistemas manual e automático, conforme o perfil de tráfego. Além disso, a Ecovias conta com as cabines de autoatendimento nas praças de pedágio do Piratininga, Riacho Grande e São Vicente.

Ao se aproximar de um pedágio, é fundamental que o motorista reduza a velocidade e esteja atento às sinalizações de trânsito. Essa prática não apenas garante a segurança de todos os usuários da via, mas também facilita o fluxo de veículos nas cabines de cobrança. Respeitar a regulamentação de trânsito vigente é essencial para evitar acidentes e garantir uma viagem tranquila.

Tecnologia

A Ecovias conta com 186 câmeras para monitoramento das condições de tráfego. Além dessas, outras 16 câmeras são de uso exclusivo da polícia, equipadas com sensor infravermelho, detecção de incidentes e sistema de alarmes automáticos, que acionam os agentes no CCO. Nos túneis da Rodovia dos Imigrantes, 81 câmeras também estão equipadas com sistema de detecção automática de incidentes.

Dicas de segurança

A Ecovias recomenda que, antes de iniciar a viagem, o motorista faça a revisão do veículo e verifique itens essenciais, como freios, pneus, luzes dos faróis e lanternas, além dos níveis de água, óleo do motor e combustível. Para uma viagem segura, é fundamental respeitar os limites de velocidade, manter uma distância segura do veículo à frente, sinalizar com antecedência a mudança de faixa e sempre usar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Também é importante não utilizar o celular ao dirigir e não ingerir bebidas alcoólicas ao volante.

Canais de comunicação

Para conferir as condições de tráfego ou solicitar apoio mecânico ou médico, os usuários podem utilizar o WhatsApp da Ecovias, no número 0800 019 7878, que é o telefone de emergência da concessionária e funciona 24 horas. O auxílio pode ser solicitado também pelo site sos.ecovias.com.br, acessível via smartphone ou tablet, sem descontar dados móveis da franquia, ou pelos telefones de emergência localizados ao longo das rodovias, a cada quilômetro. Para mais informações, os usuários podem acompanhar a situação de tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) por meio dos perfis no ‘X’ (ex-Twitter) e Threads @_ecovias ou no site www.ecovias.com.br.