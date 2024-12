A SPMAR adere a Movimento Afaste-se

A concessionária SPMAR, em linha com seu compromisso com a segurança viária, aderiu ao movimento Afaste-se. Essa iniciativa tem como objetivo principal garantir a segurança de todos os profissionais que atuam nas rodovias, como policiais, socorristas e equipes de manutenção.

O movimento incentiva os condutores a adotarem medidas simples, mas eficazes, como manter uma distância segura, reduzir a velocidade em locais de trabalho e sinalizar com antecedência, para proteger os profissionais que trabalham nas rodovias. A adesão à campanha, especialmente no mês de dezembro, período em que o fluxo da rodovia cresce em média 10% devido às festas de fim de ano e supera a marca de 180 mil veículos por dia.

Para Andrew Aquino, gerente de operações da SPMAR decisões tomadas pelo motorista em situações “Ao perceberem uma situação de atendimento, como um acidente ou um veículo parado no acostamento, os motoristas devem mudar de faixa de forma segura para proporcionar mais espaço aos profissionais que trabalham no atendimento e reduzir a velocidade em até 40km/h abaixo do limite da via, garantindo segurança para todos”.

Ao adotar essas medidas, os condutores contribuem para:

Aumentar a segurança dos profissionais: Ao criar uma zona de segurança em torno das ocorrências, os motoristas reduzem o risco de acidentes envolvendo os profissionais que estão trabalhando.

Agilizar o atendimento: Com mais espaço e segurança, as equipes de resgate e socorro podem atuar de forma mais eficiente, diminuindo o tempo de atendimento e minimizando os impactos de um acidente.

Evitar multas e pontos na CNH: Além de ser uma atitude responsável, o cumprimento das regras de trânsito evita que os motoristas sejam multados e recebam pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

A SPMAR, por meio de diversas ações e campanhas, busca conscientizar os motoristas sobre a importância da segurança viária. A adesão ao movimento Afaste-se é mais uma demonstração desse compromisso.

Todo mundo pode contribuir para a campanha, respeitando as leis de trânsito, mantendo distancia segura durante sua viagem e sendo paciente ao se deparar com algum congestionamento causado por uma ocorrência Juntos podemos fazer a diferença!

Ao aderir ao movimento Afaste-se, você estará contribuindo para um trânsito mais seguro e humanizado.