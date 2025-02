Saiba o que abre e fecha em SP durante o feriado prolongado de Carnaval

Durante o feriado de Carnaval, na segunda (3), terça (4) e Quarta-Feira de Cinzas (5) até o meio-dia, alguns serviços municipais terão alterações em seus atendimentos. Estarão abertos equipamentos como Assistências Médicas Ambulatoriais, AMAs/UBSs Integradas (sendo que, nestas, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação), além dos Hospitais Municipais (HMs), Hospitais Dia (HDs) e Prontos-socorros Municipais (PSMs).

As 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) retomam o funcionamento na quarta-feira (5), a partir das 12h.

SPTrans

Durante as comemorações do Carnaval, nos dias 22 e 28 de fevereiro; em 1º, 2, 3, 4 e 8 de março; e na quarta-feira de cinzas (5), o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será normal, das 6h às 22h. Já os postos Jabaquara e Santana estarão fechados nos dias 22 e 1º, 2, 4 e 8 e terão atendimento normal em 28 de fevereiro e 3 de março, assim como na quarta-feira (5). O Posto Central da SPTrans, que atende de segunda a sexta-feira, estará fechado nos dias 3 e 4 e voltará ao funcionamento normal na quarta-feira (5).

Rodízio

O Rodízio Municipal de Veículos para carros estará suspenso durante o período do Carnaval – de segunda-feira (3/3) até a Quarta-Feira de Cinzas (5/3), em período integral.

A medida foi publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (17) em portaria da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA).

Minhocão

A Secretaria Municipal de Turismo informa que, no feriado de Carnaval, a Operação Minhocão como área de lazer funcionará no sábado (1º), domingo (2) e terça-feira (4). Na segunda (3) e na quarta-feira (5) ficará aberto para trânsito de automóveis.

Centros Esportivos

Os unidades abrirão normalmente, nos horários habituais de feriado de cada unidade, nos dias 1º, 02, 3 e 4. As piscinas estarão abertas todos os dias.

Na Quarta-feira de Cinzas (5) os Centros Esportivos estarão abertos. As piscinas estarão fechadas para manutenção e limpeza.

Centros Educacionais Unificados

Para atender a comunidade no feriado de carnaval, os 58 Centros Educacionais Unificados (CEUs) da capital paulista estarão abertos. Nos dias 1º e 2 o horário de funcionamento será das 8h às 20h. Nos dias 3 e 4 o funcionamento será das 8h às 18h. E no dia 5, considerado ponto facultativo até o meio-dia, as unidades abrirão às 8h e funcionarão até as 22h.

Praças de Atendimento

As 32 subprefeituras estarão fechadas, de acordo com Decreto 64.005/2025. Em 5 de março, Quarta-Feira de Cinzas, as praças de atendimento funcionarão a partir das 12h.

Ruas Abertas

O Programa Ruas Abertas está suspenso nos dias 23 de fevereiro, 2, 3, 4 e 9 de março, em decorrência dos eventos carnavalescos, segundo a Portaria N.º 015/SUB-SÉ/GAB/2025

Limpeza

Ecopontos: segunda a sábado, das 6h às 22h. Domingos e feriados, das 6h às 18h.

Pátios de Compostagem: Terça-feira a Domingo e feriados, das 6h às 22h.

Assistência Social

De 1º a 4 de março e dia 5, Quarta-feira de Cinza, até as 12h

Abertos: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Central de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Fechados: Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para a Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (CRECI), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Cultura

A Prefeitura promove uma programação gratuita de pré-carnaval em seus equipamentos municipais com blocos, shows de música, exposição, teatros, contações de história e oficinas. Ao todo, 33 atrações esperam o público para muita folia a partir de 8 de fevereiro.