Governo de São Paulo Anuncia Projeto para Terceira Pista da Rodovia dos Imigrantes

Na próxima sexta-feira, dia 10, o Governo do Estado de São Paulo revelará os detalhes do projeto de construção da terceira pista da Rodovia dos Imigrantes. Esta rodovia é a principal via que conecta a capital paulista à Baixada Santista, e a ampliação tem como objetivo aliviar o tráfego em direção ao Porto de Santos.

Atualmente, devido ao aclive acentuado e aos extensos túneis existentes, cerca de 20 mil caminhões que diariamente acessam o Porto de Santos são obrigados a utilizar a Rodovia Anchieta. A introdução da terceira pista é vista como uma solução fundamental para superar os entraves de acessibilidade enfrentados por essa importante porta de saída das exportações brasileiras, que enfrenta riscos de colapso.

Com a implementação deste novo trecho, o governo estima um aumento de 145% na capacidade de tráfego para veículos pesados no sistema Anchieta-Imigrantes, enquanto o tráfego total de automóveis deverá crescer em 25%.

O projeto será composto por uma nova pista na região montanhosa, abrangendo 21,5 quilômetros, sendo 17 quilômetros dedicados a túneis e 4 quilômetros destinados a viadutos. Um dos túneis projetados poderá atingir uma extensão de 6 quilômetros, estabelecendo-se como o maior do Brasil.

A nova pista contará com duas faixas de rolamento e um acostamento que poderá ser convertido em faixa adicional para tráfego. O início da obra está programado para o quilômetro 43 da Rodovia dos Imigrantes, com conexão na Baixada Santista no quilômetro 265 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055), nas proximidades do Polo Industrial de Cubatão.

O principal objetivo do projeto é facilitar a descida de veículos pesados. Embora os automóveis particulares também possam utilizar a nova pista, o trajeto em direção à Baixada Santista será um pouco mais longo em comparação com a via existente atualmente.

“Os motoristas com destino ao litoral sul, como Santos e Praia Grande, continuarão usando a pista atual. Já aqueles que se dirigem ao litoral norte, como Guarujá e Bertioga, deverão optar pela nova”, esclareceu Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos.

Esse anúncio ocorre um ano após a autorização do governo estadual para que a concessionária Ecovias desenvolvesse o projeto executivo, previsto para ser concluído em 2026. Esse documento incluirá todas as diretrizes necessárias para a execução da obra, bem como as técnicas construtivas e os custos totais envolvidos.

Benini destacou que a nova pista será incorporada ao contrato existente com a Ecovias, que ficará responsável pela sua execução. O governo estadual planeja realizar um aditivo contratual para ajustar os valores pagos à concessionária.

A Ecovias expressou orgulho em participar deste projeto fundamental para o desenvolvimento econômico do estado e do país. A empresa afirma que as etapas estão progredindo conforme os prazos estabelecidos e atualmente está focada na elaboração dos projetos funcional e executivo.

Atualmente, o sistema Anchieta-Imigrantes já enfrenta limites operacionais devido ao elevado fluxo veicular. Para esta temporada de verão, que se estende entre dezembro e fevereiro, espera-se que cerca de 3,6 milhões de veículos utilizem essas rodovias.

Parlamentares têm defendido há tempos a necessidade urgente dessa terceira pista para garantir melhores acessos entre a Baixada Santista e a capital. A deputada estadual Solange Freitas (União Brasil), presidente da frente parlamentar pela terceira pista, declarou: “Este é um projeto crucial para melhorar as condições do Porto de Santos e reduzir os congestionamentos enfrentados por caminhões na região”.

Ainda segundo Freitas, é fundamental considerar obras complementares na Baixada Santista para evitar problemas futuros. Ela destacou projetos adicionais necessários como viadutos e avenidas perimetrais para garantir fluidez no trânsito.

Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, classificou o anúncio como uma das notícias mais relevantes para o porto e para o setor agropecuário brasileiro. Ele enfatizou que cerca de 60% do transporte realizado pelo porto é feito por rodovias e que a nova ligação será vital para desobstruir as rotas rodoviárias críticas que afetam o principal porto do hemisfério sul.