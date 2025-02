Ecovias inicia substituição do pavimento de concreto na pista Norte da Rodovia dos Imigrantes

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), deu início às obras de substituição do pavimento rígido (concreto) na pista Norte da Rodovia dos Imigrantes, no trecho de serra, entre os km 58 e km 40. A iniciativa integra um extenso plano de revitalização de pavimento que será realizado ao longo de 2025, com foco na modernização e manutenção da infraestrutura rodoviária, garantindo mais segurança e conforto para os usuários.

O pavimento em concreto é amplamente utilizado em rodovias de alto fluxo devido à sua resistência e durabilidade. No entanto, ao longo do tempo, ele sofre desgastes naturais.

Os serviços serão realizados de forma programada para reduzir impactos no tráfego e garantir a segurança dos motoristas. Sempre que possível, as intervenções ocorrerão sem bloqueio total da pista, com interdições alternadas de faixas ao longo da semana, tanto durante o dia quanto à noite.

A revitalização do pavimento na faixa central é sempre a mais desafiadora. Para minimizar os impactos dessa etapa, a Ecovias utilizará um concreto especial de cura rápida, que permite a liberação do tráfego 6 vezes rápido do que o tradicional. Enquanto o pavimento rígido tradicional leva cerca de 72 horas para “curar”, este concreto especial permite a liberação do tráfego em pouco mais de 12 horas. É a primeira vez que a concessionária se utiliza dessa técnica.

“A substituição do pavimento rígido é essencial para manter a rodovia em condições ideais de trafegabilidade, especialmente em um trecho de serra, onde há grande circulação de veículos de carga e de passeio. Com a utilização do concreto de cura rápida, conseguimos reduzir significativamente o tempo de interdição sem comprometer a qualidade e a durabilidade da via, oferecendo mais segurança e conforto aos motoristas”, explica a gerente de engenharia da Ecovias, Fernanda Meireles.

Outras obras de pavimento profundo e melhorias contínuas

Além da intervenção na Imigrantes, a Ecovias iniciou nesta segunda-feira (17) a recuperação emergencial do pavimento na ponte do km 28 da pista central da Via Anchieta, sentido litoral. A obra foi necessária devido à identificação de anomalias no concreto armado e tem como objetivo preservar a estrutura e garantir a segurança dos motoristas. Para a execução dos trabalhos, a pista central será parcialmente interditada, com o tráfego desviado para a pista marginal entre terça e quinta-feira (18 a 20). Essa programação visa minimizar o impacto nos períodos de maior movimento e manter o tráfego fluido.

Também está prevista uma intervenção na alça de ligação da Padre Manoel da Nóbrega para a Rodovia dos Imigrantes, no acesso do km 274, sentido São Paulo. Com previsão para ocorrer nas próximas semanas, a obra tem o objetivo de aumentar a segurança no ponto de conexão entre essas rodovias de grande circulação.

“Essas ações fazem parte de um plano de obras robusto em 2025, que inclui tanto manutenções preventivas quanto ações corretivas, com foco na preservação da qualidade das rodovias e no aumento da segurança viária”, finaliza Fernanda.

Movimento Afaste-se

A fim de proteger os profissionais que atuam salvando vidas na prestação de atendimento médico em acidentes rodoviários, além das equipes de socorro mecânico, de obras e de manutenção, a EcoRodovias aderiu ao “Movimento Afaste-se”. A ação visa conscientizar os motoristas a não se aproximarem das equipes quando avistarem algum tipo de acidente ou atendimento, pois esse comportamento coloca em risco a segurança das equipes e de todos que trafegam na via.