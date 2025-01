Retorno de Neymar impulsiona Santos a 57 mil sócios

Nas últimas semanas, o Santos Futebol Clube tem experimentado um aumento notável em seu programa de sócios, conhecido como Sócio Rei, impulsionado pela saída de Neymar do Al-Hilal e as especulações sobre seu retorno ao clube. Na terça-feira, dia 28, o número de associados ultrapassou a impressionante marca de 57 mil, um recorde que não era atingido há tempos.

O anúncio do presidente do Santos, aliado à rescisão oficial do jogador com sua equipe árabe, foi fundamental para essa mobilização. Desde o início dos rumores sobre o retorno de Neymar, os torcedores têm se engajado ativamente, buscando garantir sua participação no clube durante o esperado regresso do ídolo.

O programa Sócio Rei oferece uma variedade de planos com preços que atendem diferentes perfis financeiros e faixas etárias. Um dos planos mais exclusivos, denominado Black, já está esgotado e contou com cerca de nove mil adesões. Isso demonstra claramente o impacto positivo que a possibilidade do retorno de Neymar teve sobre as adesões.

Além do aumento no número de associados, as redes sociais do Santos também registraram um crescimento expressivo. Nos últimos dias, o perfil oficial do clube conquistou milhares de novos seguidores e está prestes a atingir a marca de 4 milhões de fãs engajados nas publicações.

A expectativa em torno da volta de Neymar não se limita apenas ao número crescente de sócios; ela também promete gerar um impacto comercial significativo para o clube. A diretoria já se prepara para capitalizar sobre a presença do jogador, planejando estratégias para maximizar a venda de ingressos e produtos relacionados.

Com a iminente volta do ídolo santista, o clube enfrentará o desafio de gerenciar o aumento da demanda e a visibilidade que Neymar traz. Estão previstas duas grandes apresentações: uma no Pacaembu, em São Paulo, e outra na Vila Belmiro, em Santos, ambas prometendo atrair um grande número de torcedores ansiosos por reviver momentos históricos.