Al-Hilal mira contratação de Salah após saída de Neymar

O renomado jornal britânico “Telegraph” reportou que a Arábia Saudita, mais especificamente o clube Al-Hilal, desponta como o destino mais provável para o atacante egípcio Mohamed Salah, caso ele não chegue a um acordo de renovação com o Liverpool ao final da temporada atual.

A possível transferência de Salah para o Al-Hilal ganhou força após a recente saída de Neymar do clube, o que proporcionou ao time saudita uma maior flexibilidade financeira e espaço em seu elenco para acolher um atleta de alto nível como o egípcio. A Saudi Pro League, principal liga de futebol do país, já havia demonstrado interesse em Salah há algum tempo, com especulações envolvendo outros clubes como Al-Ahli e Al-Ittihad.

Em uma entrevista concedida no início deste mês, Salah deixou claro que não planeja continuar no Liverpool. O atacante afirmou que esta temporada seria a última em sua trajetória com o clube inglês. Seu contrato vigente se estende até junho de 2025, mas as chances de uma renovação parecem remotas no momento.

O “Telegraph” também destacou a janela de transferências estabelecida pela FIFA para o Mundial de Clubes de 2025, evento que contará com a participação de 32 equipes e ocorrerá entre os dias 1 e 10 de junho deste ano. Esta competição é vista pelo Al-Hilal e pela Saudi Pro League como uma oportunidade crucial para aumentar sua visibilidade no cenário global do futebol.

Atualmente, o Al-Hilal é o único representante saudita no torneio e almeja fortalecer seu elenco com contratações significativas. Vale ressaltar que Salah já havia rejeitado uma proposta milionária do Al-Ittihad em 2023, avaliada em 150 milhões de libras (equivalente a mais de R$ 1 bilhão na cotação atual).

A dúvida que permanece, segundo o “Telegraph“, é se o Al-Hilal optará por esperar até meio do ano para tentar garantir a contratação de Salah ou se buscará alternativas imediatas nesta janela de transferências de inverno, que se encerrará em 3 de fevereiro.