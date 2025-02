Programa Prontos pro Mundo: Pedro Henrique Perez realiza sonho de intercâmbio

A trajetória de Pedro Henrique Perez, um estudante de 16 anos da Escola Estadual Doutor Jorge Coury, em Piracicaba, é um exemplo inspirador da importância do programa Prontos pro Mundo, uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) que viabiliza intercâmbios para alunos da rede pública. Para a família de Pedro, essa conquista representa o resultado de esforço e dedicação, uma vez que ele é o segundo membro familiar a receber uma bolsa de estudos internacional.

Recentemente, Pedro foi selecionado entre os 500 estudantes para participar de um intercâmbio de três meses em países de língua inglesa como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. O jovem embarcou na última quinta-feira (29) com destino ao Canadá, onde residirá na província de Newfoundland and Labrador até abril do próximo ano.

A mãe de Pedro, Shirlei, atua no comércio local, enquanto seu pai, Marcos, trabalha como motorista em uma empresa de cerâmica. O estudante ressaltou que não é a primeira vez que sua família vivencia essa oportunidade. “Meu irmão André, atualmente com 33 anos, também foi agraciado com uma bolsa para um intercâmbio oferecido pelo governo federal e teve a chance de estudar na Escócia. Ele retornou ao Brasil após sua experiência, formou-se em engenharia elétrica na USP São Carlos e hoje reside na Alemanha. Nossos pais sempre enfrentaram dificuldades financeiras para custear essas experiências”, declarou Pedro.

O aluno enfatizou a relevância do programa Prontos pro Mundo não apenas para si, mas para todos os estudantes selecionados. “Este programa é excepcional e tem o potencial de transformar vidas. Quando fui escolhido, inicialmente fiquei em choque. Com o tempo, percebi que era uma oportunidade única e extremamente significativa”, acrescentou.

Entre as expectativas para os próximos meses, Pedro aguarda ansiosamente por ver a neve e praticar hóquei com sua família anfitriã. “Estou muito contente por estar entre os intercambistas no Canadá. Se pudesse escolher qualquer país para estudar fora, definitivamente seria lá. Tenho certeza de que os canadenses são acolhedores e respeitosos”, comentou o estudante sobre sua futura vivência.

Na despedida no aeroporto antes do embarque, estavam presentes seus pais e seus dois irmãos, Maria e Guilherme, que residem em Rio Claro e Campinas.

Sobre o Programa Prontos pro Mundo

O programa Prontos pro Mundo oferece intercâmbios totalmente gratuitos para os alunos e suas famílias. Todos os custos associados – incluindo documentação (passaporte e visto), hospedagem, aulas, traslados e passagens aéreas – são cobertos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Além disso, os participantes recebem uma bolsa-auxílio destinada a cobrir despesas pessoais durante a estadia no exterior.

Com um investimento estimado em R$ 85 milhões, a expectativa é que até 2026 aproximadamente 2.000 alunos sejam beneficiados com viagens internacionais para países como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. No primeiro semestre deste ano letivo, 500 estudantes já foram selecionados para viajar.

Da Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba, além de Pedro, outros estudantes como Julia Nicolly da Silveira Siqueira e Vitor Iago de Souza também partiram para o Canadá na mesma data. A aluna Lívia Malaguerra Chittolina está agendada para embarcar nesta sexta-feira (31).

Vitor Iago compartilhou sua experiência durante o processo seletivo: “Desde que soube da possibilidade do intercâmbio, passei a sonhar mais alto. Meus pais sempre valorizaram a educação e o aprendizado do inglês”. O estudante é filho de uma empregada doméstica e um soldador e estuda na Escola Estadual Professor Manoel Dias de Almeida em Charqueada; após retornar do intercâmbio, planeja ingressar no Ensino Médio Técnico na área de agronegócio oferecido pela Seduc-SP.

As seleções para as viagens programadas para 2026 já começaram com a aplicação do Saresp aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental no final de novembro. Os alunos com melhor desempenho no exame serão convidados a participar de um curso online preparatório para a habilitação ao intercâmbio.