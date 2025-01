Estudante de Campinas inicia intercâmbio na Nova Zelândia

Bruno Felipe, um jovem de 15 anos residente em Campinas, está prestes a embarcar na experiência mais significativa de sua vida. O estudante foi escolhido para participar do programa Prontos pro Mundo, uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) que oferece intercâmbios a alunos em países de língua inglesa. Nesta terça-feira (28), Bruno partiu rumo à Nova Zelândia.

Este intercâmbio marca a primeira turma de alunos enviados ao país da Oceania. Outro grupo de estudantes tem embarque agendado para quarta-feira (29), coincidindo com o início das viagens para o Canadá. O programa Prontos pro Mundo disponibiliza 75 mil bolsas para aulas de inglês online e anualmente seleciona 1.000 estudantes que terão a oportunidade de passar três meses em países de língua inglesa. Serão 500 alunos enviados por semestre, com destinos como Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido e Austrália.

A seleção surpreendeu Bruno. “Eu já tinha interesse por inglês, mas nunca havia estudado formalmente. Aprendi muito pela internet desde pequeno e fui selecionado para o curso de inglês devido ao meu desempenho no Saresp”, relata. Ele compartilha que a aprovação no processo seletivo foi rápida: “Fiz a prova e, logo depois, a vice-diretora da minha escola me informou sobre minha aprovação. Desde então, intensifiquei meus estudos no curso de inglês oferecido pela Seduc-SP e me preparei para essa nova fase”. O estudante está matriculado na 2ª série da Escola Estadual Carlos Gomes em Campinas.

Bruno vive com sua mãe e seu irmão mais velho, que tem 25 anos. Ele destaca o apoio incondicional da família: “Minha mãe e meus avós afirmaram que será muito benéfico para meu aprendizado e meu currículo”. Para ele, ser o primeiro da família a participar de um intercâmbio representa uma grande responsabilidade: “É uma experiência única. Nunca pensei que teria essa oportunidade; está sendo incrível”.

Primeira Viagem Internacional e Expectativas na Nova Zelândia

Embora esteja ansioso por sua primeira viagem de avião, Bruno é otimista em relação ao futuro. Ele já se comunicou com a família anfitriã por e-mail e ficou satisfeito com as interações iniciais. A escola onde estudará localiza-se a aproximadamente 20 quilômetros da cidade onde residirá, Wellington, a capital da Nova Zelândia.

Além de aprimorar seu inglês, Bruno deseja desenvolver sua independência durante a estadia: “Passar vários dias longe da minha família será um grande aprendizado. Acredito que essa experiência será valiosa tanto pessoal quanto profissionalmente”.

Ele também se dedicou a pesquisar sobre a Nova Zelândia: “Parece um país muito agradável e interessante”, comentou Bruno.

Ao retornar ao Brasil, ele acredita que terá mudado significativamente: “Acredito que essa experiência abrirá muitas portas no mercado de trabalho e melhorará minha vida cotidiana. Estou ansioso para tudo o que vou vivenciar e aprender lá”.

Sobre o Programa Prontos pro Mundo

O intercâmbio promovido pelo programa Prontos pro Mundo é totalmente gratuito para os alunos e suas famílias, com todos os custos cobertos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Isso inclui despesas com documentação (passaporte e visto), hospedagem, aulas, transporte local e passagens aéreas. Além disso, os alunos recebem uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

O investimento do governo estadual no programa é estimado em R$ 85 milhões, com previsão de que até o final de 2026, cerca de 2.000 alunos sejam enviados para intercâmbios em países como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Dos selecionados para as viagens programadas para 2025, 500 estudantes viajarão neste primeiro semestre e outros 500 no segundo semestre.

Para as viagens previstas para 2026, o processo seletivo já começou com a aplicação do Saresp aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental no final de novembro. Os melhores desempenhos serão convocados para um curso online preparatório visando à prova de habilitação do intercâmbio, uma das etapas do programa.