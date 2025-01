Jovem de Indiana representará Brasil em intercâmbio na Nova Zelândia

Na tranquila cidade de Indiana, localizada no interior de São Paulo e com uma população de aproximadamente 5 mil habitantes, um jovem de apenas 17 anos conquistou a atenção da comunidade ao ser selecionado para um intercâmbio de três meses na Nova Zelândia. Rodrigo Varago Fabri, estudante da Escola Estadual Professora Maria Ernestina Natividade Antunes, é um dos 43 alunos escolhidos pelo Programa Prontos pro Mundo e embarcou para o país da Oceania na última terça-feira (28).

Leila Varago Fabri, mãe de Rodrigo e professora de educação infantil, expressou sua emoção ao receber a notícia da seleção do filho. “Meu coração acelerou assim que soube que ele foi escolhido para o intercâmbio. Nunca imaginamos que essa oportunidade pudesse surgir em nossas vidas. Financeiramente, não estava nos nossos planos”, declarou Leila.

Rodrigo rememora com clareza o momento em que foi informado sobre sua seleção na escola. “A prova me pareceu muito difícil, então não estava esperançoso. Quando a coordenadora me chamou, foi uma surpresa incrível”, comentou o jovem. Ele revelou que já havia discutido com seus pais a possibilidade da viagem, apesar das reticências iniciais deles. “Meu pai sempre dizia que não me deixaria ir, mas pedia para eu estudar e fazer minha parte”, completou.

Aos poucos, os receios dos pais foram diminuindo graças às orientações recebidas em reuniões com representantes do programa. “Tivemos medo no começo, mas com o tempo ganhamos confiança no processo”, afirmou Leila.

O apoio da comunidade local também foi fundamental para a realização do sonho de Rodrigo. Em uma cidade onde todos se conhecem e com uma família envolvida na educação – tanto a mãe quanto os avós são professores –, a mobilização foi rápida e eficaz. “Recebi um notebook de um tio, uma mala nova e até mesmo um restaurante local nos ofereceu um almoço de despedida em família“, contou o estudante.

Como a família desejava se despedir do jovem no aeroporto de Guarulhos, mas enfrentava dificuldades com seu carro simples, contou com a generosidade do padre Luiz Carlos Furini, que ofereceu carona até o aeroporto e se comprometeu a trazer os pais de volta à Indiana.

Para Rodrigo, esta experiência representa mais do que uma simples viagem; é um marco em sua vida. “Eu nunca pensei que poderia fazer um intercâmbio. Cresci em uma cidade pequena onde essas oportunidades parecem distantes. Mas aos poucos fui acreditando que era possível. É a maior chance da minha vida”, enfatizou o estudante, que já se dedicou a pesquisar sobre a Nova Zelândia.

O jovem irá residir em Ashhurst, uma cidade com cerca de 3 mil habitantes, onde será acolhido por uma família composta por uma mãe e dois filhos adolescentes de 12 e 14 anos. Ele estudará em Palmerston North, em uma escola que conta com 1.700 alunos. “Lá só tem meninos e o uniforme é parecido com o do Harry Potter”, relatou Rodrigo animado pelas novas disciplinas que poderá escolher, como fotografia e artes cênicas. Além disso, já foi convidado para integrar a equipe de vôlei da escola neozelandesa.

Dentre as diferenças entre as escolas, Rodrigo observou que na Nova Zelândia não há refeições gratuitas como as oferecidas em sua escola estadual brasileira. “Aqui temos a vantagem das refeições fornecidas pela Secretaria todos os dias; lá terei que pagar pela cantina ou levar minha própria comida”, explicou.

Entusiasmado com as novas experiências que viverá ao lado da família anfitriã, ele compartilhou: “Minha mãe neozelandesa disse que me levará para conhecer Rotorua, famosa pela cultura indígena, e Wellington, onde estão o zoológico e o museu”.

A despedida foi repleta de emoções para todos os envolvidos. Leila e seu esposo Leandro estiveram presentes junto ao padre no momento da partida. “Nunca estivemos separados por tanto tempo antes; o máximo foi quando fizemos um acampamento de quatro dias pela igreja”, lembrou Rodrigo. Contudo, ele se sente preparado: “Estudar abre portas inimagináveis. Meu conselho para outros jovens é: aproveitem cada oportunidade educacional porque isso pode levá-los a lugares surpreendentes”.

Programa Prontos pro Mundo

O intercâmbio proporcionado pelo Programa Prontos pro Mundo é totalmente gratuito para os alunos selecionados e suas famílias, cobrindo todos os custos relacionados à viagem através da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Isso inclui despesas como passaporte e visto, hospedagem, aulas, traslados e passagens aéreas. Além disso, os estudantes receberão uma bolsa-auxílio para cobrir gastos pessoais durante sua estadia no exterior.

Com um investimento total previsto de R$ 85 milhões até 2026, o programa tem como meta enviar 2 mil alunos ao exterior em países como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Deste total, 500 estudantes participarão das viagens programadas para 2025 ainda neste primeiro semestre e mais 500 no segundo semestre.

As seleções para as viagens programadas para 2026 já estão em andamento com a aplicação do Saresp para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental prevista para o final de novembro deste ano. Os estudantes mais bem classificados nesta avaliação serão convidados a participar de um curso online preparatório para a prova final de habilitação ao intercâmbio.