A chance de uma vida melhor e mais oportunidades de emprego no futuro

Neste primeiro semestre, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) enviará 500 estudantes para o primeiro intercâmbio do programa Prontos pro Mundo em quatro países de língua inglesa, o Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Todos os 96 alunos selecionados para a viagem ao Reino Unido já chegaram ao seu destino. Eles partiram do aeroporto de Guarulhos nos dias 9 e 13 de janeiro. Desses 96 alunos, Gustavo de Souza Santos é aluno da Diretoria Regional de Ensino de Jundiaí.

Na última segunda-feira (13), o embarque foi acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo cônsul-geral britânico em São Paulo, o cônsul-geral Jonathan Knott. O secretário da Educação, Renato Feder, esteve no aeroporto nas duas datas.

Entre os 96 alunos que já embarcaram para Londres, 85 viajam de avião pela primeira vez na vida.

“A ideia do Prontos pro Mundo é desenvolver a habilidade da comunicação, sobretudo em outro idioma, como o inglês, que é tão importante no mercado hoje. Com certeza , para eles vai ser uma experiência interessantíssima”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

O Prontos pro Mundo embarca ainda neste primeiro semestre cerca de 400 estudantes para outros três países, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. O próximo grupo vai para a Nova Zelândia e a viagem está marcada para o dia 28 de janeiro. Da Diretoria Regional de Ensino de Jundiaí, sete estudantes embarcarão para o Canadá nos dias 29 e 30 de janeiro. Esses sete estudantes são das cidades de Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista.

Aluno da Escola Estadual Alessandra Rodrigues de Oliveira Pezzato, de Jundiaí, Gustavo é o primeiro aluno da cidade e da Diretoria Regional de Ensino a viajar. Filho de pais comerciantes, ele mora ainda com o irmão mais velho aqui no Brasil. Pelos próximos três meses, ele ficará hospedado com um casal na cidade de Amesbury, na Inglaterra.

“Para mim, o Prontos pro Mundo é uma chance de conhecer lugares novos, ter mais conhecimento, ter uma vida melhor e mais oportunidades de emprego no futuro. Aos alunos que ainda poderão concorrer a uma vaga no intercâmbio, o meu conselho é que eles não desistam, que estudem sempre, não só pela chance no intercâmbio, mas porque estudar inglês e outras matérias da escola pode melhorar a vida de maneira geral”, diz Gustavo.

100% gratuito

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

No início de dezembro, a Educação aplicou a prova para seleção dos 500 alunos que viajarão no segundo semestre para os mesmos países, somando os 1.000 alunos beneficiados pelo programa com viagens em 2025. A divulgação do resultado da segunda seleção deve acontecer no mês de fevereiro.

Dos primeiros 500 intercambistas que cursarão o high school no primeiro semestre no Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia ou Austrália, 416 municípios elegíveis do estado terão ao menos um representante na viagem a um país de língua inglesa. Elegíveis são aquelas cidades que tiveram alunos que cumpriram todas as etapas de seleção. As demais vagas foram destinadas à classificação geral.

“Um benefício importantíssimo do Prontos pro Mundo é o fato de termos concentrado a seleção de estudantes em todo o estado. Nós tivemos mais de 400 cidades com alunos aptos a essa primeira seleção de 500 estudantes. Alunos que fizeram o Saresp e cumpriram todas as regras do intercâmbio. Isso é muito importante, porque teremos alunos de cidades médias, cidades muito pequenas e cidades vulneráveis do estado”, disse o secretário Renato Feder.

O investimento do Estado no programa é de R$ 85 milhões e a expectativa é a viagem, até o final de 2026, de 2.000 alunos para o exterior.

Para as viagens de 2026, as etapas de seleção já foram iniciadas com a aplicação do Saresp, para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, no fim de novembro. Os melhores alunos do 9º ano no Saresp serão classificados para um curso de inglês online preparatório para a prova de habilitação do intercâmbio, outra etapa do programa.