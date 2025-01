Jovem quilombola de Eldorado faz história com intercâmbio na Nova Zelândia

Caroline Santos, de 17 anos, está vivendo um momento que vai transformar não apenas a sua vida, mas também a de toda a comunidade do Quilombo Bairro das Ostras, onde cresceu, em Eldorado, no interior de São Paulo. Primeira aluna quilombola selecionada para o Programa Prontos pro Mundo, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), a jovem embarca nesta quarta-feira (29) para um intercâmbio na Nova Zelândia, carregando consigo o orgulho de suas raízes.

“Todo mundo está muito empolgado porque é uma conquista para todos nós. É como se agora eles vissem que isso é real”, conta Caroline, com a consciência de que está abrindo caminhos não só para si mesma, mas para outros jovens que compartilham sua história.

Preparativos para uma nova vida

Caroline integra o segundo grupo a viajar para a Nova Zelândia, com 32 alunos. O primeiro grupo embarca nesta terça-feira (28), com 43 estudantes. Ambos os voos estão previstos para as 15h55 e os alunos devem fazer o check-in com quatro horas de antecedência.

No total, 1.000 estudantes embarcam neste ano para o intercâmbio, 500 deles no primeiro semestre e 500 no segundo. Na primeira quinzena do mês, a Seduc-SP já enviou mais de 90 alunos para o Reino Unido. Nova Zelândia é o segundo país de destino. Nesta quarta e quinta-feira, dias 29 e 30, também começam os embarques para o Canadá.

As malas de Caroline estão praticamente prontas e ela sairá do Quilombo Bairro das Ostras nesta quarta-feira (29), às 5h. Antes mesmo do embarque, ela tem se comunicado com Nick, a mulher que será sua anfitriã na Nova Zelândia. Nick vive sozinha e já explicou algumas regras da casa para Caroline, como manter tudo organizado e arrumar a cozinha — algo que, segundo a jovem, “não vai ser uma dificuldade, porque já estou acostumada a fazer isso em casa“.

O diretor da escola que Caroline frequentará também tem sido um ponto de apoio. Ele entrou em contato para dar as boas-vindas e se colocou à disposição para esclarecer dúvidas. “A escola tem dois andares e parece incrível. Estou muito animada para conhecer tudo”, afirma a jovem, que nunca havia saído do estado ou andado de avião de São Paulo antes. “O mais longe que já fui foi para a capital de São Paulo, onde mora a minha mãe.”

Em Eldorado, Caroline é aluna da Escola Estadual Maria Antonia Chules Princesa, também localizada no quilombo.

Caroline descreve o momento como uma mistura de “ansiedade feliz” e “ansiedade com medo”. Entre os desafios que imagina enfrentar estão a barreira da língua — embora já tenha feito as aulas de inglês online do Prontos pro Mundo — e está curiosa pela culinária local. “Eles têm um prato típico de peixe com batata frita que eu quero experimentar. Vai ser interessante conhecer a culinária deles,” diz.

Apesar do frio na barriga, ela está animada com a possibilidade de aprender uma terceira língua, já que a língua maori também é falada na região onde se hospedará pelos próximos três meses. “Quero ver a cultura, passear e conhecer novos lugares. Vai ser um mundo totalmente novo para mim.“

Inspiração para outros jovens

Caroline não embarca sozinha nessa jornada. Ela leva consigo o apoio do namorado, Dionísio, que é um ano mais velho, e de todos do quilombo. “Meu namorado está muito orgulhoso e me incentivou desde o início. Aqui, me tornei uma inspiração para os outros jovens da comunidade, que agora também querem fazer inglês.”

A jovem acredita que essa experiência é apenas o começo. “Essa é uma oportunidade que pode abrir muitas portas para mim e para outros jovens daqui.“

Prontos pro Mundo

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

O investimento do Estado no programa é de R$ 85 milhões e a expectativa é a viagem, até o final de 2026, de 2.000 alunos para o exterior, em países como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Entre os selecionados para as viagens de 2025, 500 estudantes terão viajado neste primeiro semestre e mais 500, no segundo semestre.

Para as viagens de 2026, as etapas de seleção já foram iniciadas com a aplicação do Saresp, para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, no fim de novembro. Os melhores alunos do 9º ano no Saresp serão classificados para um curso de inglês online preparatório para a prova de habilitação do intercâmbio, outra etapa do programa.