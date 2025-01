Intercâmbio Educacional: estudantes de São Paulo iniciam viagem ao Reino Unido

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, na manhã desta segunda-feira (13), o governador Tarcísio de Freitas supervisionou a partida de 58 estudantes do programa Prontos Pro Mundo rumo ao Reino Unido. Esta iniciativa, promovida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), oferece a alunos da rede pública uma oportunidade de intercâmbio gratuito em países de língua inglesa.

O governador expressou sua confiança no impacto positivo da experiência: “O objetivo é aprimorar a habilidade de comunicação, especialmente em inglês, que é fundamental no mercado de trabalho. Estou certo de que os alunos terão uma vivência enriquecedora. Já percebi que eles estão bem preparados e voltarão fluentes, compartilhando suas experiências com os colegas e incentivando mais estudantes a se inscreverem no programa”, declarou Tarcísio de Freitas.

A cerimônia de embarque contou também com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas; do secretário estadual de Educação, Renato Feder; do secretário executivo da Educação, Vinícius Neiva; do cônsul-geral do Reino Unido, Jonathan Knott; e da coordenadora do Prontos Pro Mundo, Simone Telles.

Na quinta-feira anterior (9), outro grupo composto por 38 alunos já havia partido para o mesmo destino. O programa não se limita ao Reino Unido; há também oportunidades de intercâmbio na Austrália, Canadá e Nova Zelândia. No total, mil estudantes foram selecionados no ano passado para essa experiência em 2025, divididos em dois grupos: 500 no primeiro semestre e 500 no segundo. A lista dos aprovados para esta fase será divulgada em breve pela Seduc-SP, enquanto as inscrições para 2026 já estão abertas.

A primeira-dama Cristiane Freitas ressaltou a importância da iniciativa: “Acreditamos na capacidade transformadora das oportunidades e na educação. Este intercâmbio prepara os alunos para os desafios profissionais futuros, aumentando sua autoconfiança e ampliando suas perspectivas”.

O funcionamento do programa Prontos Pro Mundo é pautado pela meritocracia e inclusão. Os estudantes são selecionados com base em seu desempenho acadêmico e reconhecimento como os melhores alunos nas cidades participantes do estado. Foram disponibilizadas 75 mil vagas para um curso online de inglês, que servirá como um critério adicional para classificar os mil alunos que viajarão anualmente.

Esse intercâmbio visa promover a troca de conhecimentos e habilidades, além do desenvolvimento de competências interculturais e proficiência em inglês. Os jovens participantes não apenas ampliam sua visão de mundo, mas também se preparam melhor para o mercado profissional, enriquecendo sua formação pessoal.

O programa é estruturado em duas fases, começando com uma avaliação que se inicia no 9º ano do Ensino Fundamental e prossegue até a 1ª série do Ensino Médio, quando os alunos participam de um ano letivo de curso online de inglês. O embarque para o intercâmbio acontece na 2ª série do Ensino Médio. Acompanhe a estrutura:

FASE 1

Idade: Ter, no mínimo, 14 anos

Histórico Escolar: Estar matriculado em uma escola da rede pública estadual desde o 6º ano do Ensino Fundamental.

Autorização: Obter autorização do responsável legal para participar do programa.

Matrícula: Estar regularmente matriculado no Ensino Médio, no ano de aplicação da Fase 1, em uma escola da Rede Pública da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Desempenho acadêmico: Não ter sido reprovado no 9º ano do Ensino Fundamental e ter registrado percentual de acertos igual ou superior a 50% nas avaliações do SARESP.

Frequência escolar: Ter frequência escolar igual ou superior a 85% no 9º ano do Ensino Fundamental.

Inscrição: Assinar o termo de inscrição com autorização do responsável legal.

FASE 2