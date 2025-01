43 estudantes do Prontos pro Mundo embarcaram para a Nova Zelândia terça-feira

Os 43 primeiros estudantes selecionados pelo Programa Prontos pro Mundo para intercâmbio na Nova Zelândia embarcam para o país da Oceania na próxima terça (28). Na quarta-feira (29), 31 alunos e, na quinta-feira (29) mais 24 viajam com destino ao país no programa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

Todos os voos partem de Guarulhos às 15h55 com destino a Auckland, na Nova Zelândia.

O Prontos pro Mundo é uma iniciativa inédita de intercâmbio do Governo do Estado de São Paulo, promovida pela Seduc-SP. Até o segundo semestre de 2025, o programa enviará 1.000 estudantes para países de língua inglesa, como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Durante o intercâmbio, com duração de três meses, os alunos ficarão hospedados em casas de família, com objetivo de vivenciar e ampliar conhecimentos sobre a cultura local.

Nos dias 29 e 30 de janeiro, será a vez também dos primeiros embarques para o Canadá. No total, 138 alunos viajam para o país da América do Norte nos dois dias, em múltiplos voos. Em breve, a Educação divulgará a lista dos 500 selecionados para o intercâmbio do segundo semestre. Cada estudante permanecerá por três meses no país de língua inglesa.

Vida no Reino Unido

Nos dias 9 e 13 de janeiro, a Secretaria da Educação embarcou os estudantes selecionados para o intercâmbio no Reino Unido. Os alunos já estão na casa das famílias anfitriãs e frequentando high school (semelhante ao Ensino Médio).

Gratuito

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

O investimento do Estado no programa é de R$ 85 milhões e a expectativa é a viagem, até o final de 2026, de 2.000 alunos para o exterior.

Para as viagens de 2026, as etapas de seleção já foram iniciadas com a aplicação do Saresp, para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, no fim de novembro. Os melhores alunos do 9º ano no Saresp serão classificados para um curso de inglês online preparatório para a prova de habilitação do intercâmbio, outra etapa do programa.