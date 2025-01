Prontos pro Mundo: Primeiro grupo de estudantes da rede pública de SP desembarca em Londres

Os primeiros 38 estudantes do programa Prontos pro Mundo que embarcaram na quinta-feira (9) para o primeiro intercâmbio do Governo do Estado já estão em solo inglês. O avião partiu de Guarulhos pouco depois das 15h de quinta-feira e, após uma escala em Madri, os adolescentes de 15 e 16 anos de idade chegaram a Londres, capital da Inglaterra, na manhã desta sexta-feira (10).

Todos os alunos estão sendo acompanhados pela equipe da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e da empresa responsável pelo intercâmbio e agora partem para a casa das famílias que o receberão durante a estadia no Reino Unido. Eles ficarão hospedados em 15 cidades diferentes, como Oxford e Worcester, por exemplo.

Os 38 estudantes integram o primeiro grupo com destino a países de língua inglesa. Eles vêm de 32 cidades do interior do estado.

Na próxima segunda-feira (13), mais 58 estudantes de todo o estado embarcam com o mesmo destino, o Reino Unido. Até o mês de abril, um total de 500 estudantes terão embarcado para o Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália.

Durante o intercâmbio, com duração de três meses, os alunos ficarão hospedados em casas de família, com objetivo de vivenciar e ampliar conhecimentos sobre a cultura local.

O secretário da Educação, Renato Feder, acompanhou o embarque dos estudantes na quinta-feira e destacou a abrangência do programa. “Um benefício importantíssimo do Prontos pro Mundo foi o fato de termos concentrado a seleção de estudantes em todo o estado. Nós tivemos mais de 400 cidades com alunos aptos a essa primeira seleção de 500 estudantes. Alunos que fizeram o Saresp e cumpriram todas as regras do intercâmbio. Isso é muito importante, porque teremos alunos de cidades médias, cidades muito pequenas, que têm 2.000 habitantes, e cidades vulneráveis do estado”, disse.

Em breve, a Educação divulgará a lista dos 500 selecionados para o intercâmbio do segundo semestre. A política pública, anunciada pelo Governo do Estado em 2023, pretende levar anualmente 1.000 estudantes para o intercâmbio.

Os alunos embarcam enquanto estudantes da 2ª série do Ensino Médio, mas a seleção começa com as provas do Saresp do 9º ano do Ensino Fundamental. Um exemplo: os estudantes que, em 2024, estavam no 9º ano, já fizeram a primeira etapa de seleção em novembro do ano passado, com o objetivo de estarem entre os viajantes de 2026.