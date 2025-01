Prontos pro Mundo: 112 alunos embarcam nesta quinta (30) para Nova Zelândia e Canadá

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) embarca nesta quinta-feira (30), 112 alunos selecionados no programa Prontos pro Mundo para intercâmbio de três meses na Nova Zelândia e no Canadá. O secretário executivo da pasta, Vinicius Neiva, acompanha o embarque.

Os 112 alunos serão distribuídos em três voos: um que parte de Guarulhos com destino à Nova Zelândia às 15h55 e outros dois que partem para o Canadá, às 21h25 e 21h45.

Os três voos são os últimos entre oito embarques de alunos do Prontos pro Mundo neste primeiro semestre, totalizando 332 viajantes que passarão três meses no Reino Unido, Nova Zelândia e Canadá.

Outros embarques, com destino ao Canadá, estão previstos para o mês de abril. O programa Prontos pro Mundo enviará, ainda, alunos para a Austrália, em data a ser confirmada.

Serviço

Embarque de estudantes do Prontos pro Mundo para a Nova Zelândia e Canadá

Data: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

Horários:

Encontro com grupo que viaja para a Nova Zelândia: 11h

Encontro com grupos que viajam para o Canadá: 17h

Local: Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Guarulhos-SP