Prefeito Orlando Morando e Governo do Estado autorizam obras de núcleo de esportes no Alvarenguinha

Em complemento às robustas intervenções de urbanização e infraestrutura em diversas áreas do Pós-Imigrantes, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, em parceria firmada com o governo do Estado, autorizou nesta quarta-feira (31/01) o início da execução de obras para construção de um novo núcleo de esportes e lazer no Alvarenguinha, região do Grande Alvarenga. A iniciativa, demanda antiga do bairro, foi formalizada em evento ao lado do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, além de autoridades municipais e moradores do entorno.

O valor do contrato é de R$ 14 milhões para implantar pacote de ações no local, incluindo medidas ambientais. O complexo de lazer será contemplado por construção de parque infantil, estações de exercício, quiosques (34 unidades), vestiários, sanitários, salão multiuso, sala administrativa, quadra poliesportiva, campo de futebol society, quadra de beach tennis, quadra de vôlei de areia e rampa de skate, além de ciclovia (1.236 metros quadrados), calçadas e nova iluminação.

“Um enorme complexo de lazer. Será uma verdadeira e profunda transformação da região, que integra a mudança estrutural que estamos realizando em São Bernardo. São mais de R$ 500 milhões em investimentos da Rodovia dos Imigrantes até a divisa com Diadema. Em nova ação, concretizada em convênio com o Estado, garantiremos mais esporte e qualidade de vida aos moradores, em área margeada pela Represa Billings, e que se soma aos aportes já em execução de urbanização. Seguimos, assim, para a última etapa do projeto, a cereja do bolo”, frisou o prefeito Orlando Morando.

A área compreende os bairros Jardim Nova América, Parque Ideal I e II, Jardim Novo Horizonte I e II e Parque dos Químicos. O local contará também com novo paisagismo, o que inclui plantio de árvores (médio e grande porte, um total de 227 unidades), trilha, deck de 1.084 metros quadrados, horta e pomar, bem como urbanismo com conjuntos de mesas e bancos de madeira e concreto. A medida foi oficializada por meio de convênio com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).

A primeira fase das obras deve ser entregue até dezembro. O prazo estimado para conclusão completa é fim de 2025. O secretário Marcelo Branco enalteceu a iniciativa da Administração municipal em encabeçar a elaboração de projeto, que alia esporte, lazer e meio ambiente. “É uma satisfação grande vir a São Bernardo para iniciarmos a execução deste projeto, abrangendo a questão ambiental da represa, com a limpeza das águas da Billings. Um orgulho para o governo do Estado investir em cidades com projetos desta magnitude.”

Entre a relação de domicílios impactados, o número estimado é de 1.504, sendo que boa parte está localizado diretamente às margens da Billings. A população local gira em torno de 5.300 habitantes – cerca de 1.380 famílias. Destas, 73% com renda de até 3 salários mínimos.

RESIDENTES – Moradora do bairro Novo Horizonte II, a auxiliar de enfermagem Marlene dos Santos, de 61 anos, elogiou o fato de a Prefeitura tirar importantes projetos do papel para a região. “Anteriormente era só promessa. Agora estamos vendo as coisas acontecerem, vendo a diferença. Aqui não tinha nada. Agora, está se transformando, ganhando lazer para crianças e jovens da comunidade.”

PROJETO – A urbanização integrada do Alvarenguinha, desenvolvida pela Administração municipal, teve início em agosto de 2021 e compõe o Projeto Estadual Pró-Billings, como ação piloto para o saneamento ambiental do manancial. No total, estão estimados investimentos da ordem de R$ 75 milhões em ações que incluem, ainda, regularização fundiária e implantação de lazer completo, com pista de caminhada, equipamentos de ginástica, mirante e prainha.

Devido à grandiosidade e importância para o desenvolvimento urbano e ambiental, o Projeto Alvarenguinha integrou lista de trabalhos vencedores do prêmio Selo de Mérito Projetos 2022, iniciativa da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação.