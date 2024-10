Prefeitura de São Bernardo entrega 155 escrituras a moradores do loteamento Divinéia Pantanal I

A EMEB Senador Teotônio Vilela, na região do bairro dos Casa, foi o palco escolhido para a entrega de escrituras definitivas aos moradores do Divinéia Pantanal I. A Prefeitura de São Bernardo oficializou, nesta quarta-feira (23/10), a concessão de 155 títulos de propriedade aos munícipes do loteamento.



Os documentos, registrados em cartório, foram entregues de forma gratuita aos beneficiários que possuem somente um lote. O Divinéia Pantanal I é delimitado pela Rua dos Feltrins, e faz divisa com a Vila Paraíso e Jardim Ipê II, tendo como principais acessos pela Estrada dos Casa e a ligação Anchieta-Imigrantes.



“Para mim, é uma satisfação enorme. Vocês não imaginam a minha felicidade em estar aqui novamente. Com os documentos viabilizados hoje, praticamente regularizamos todo o quadrilátero desta região. Agradeço imensamente a confiança que vocês depositaram em mim para que esse dia tão especial se tornasse realidade”, argumentou o prefeito Orlando Morando.



Desde 2017, o programa de regularização fundiária de São Bernardo já concretizou a entrega de quase 50 mil escrituras, se tornando o maior projeto do gênero na história da cidade.



DOCUMENTAÇÃO – No loteamento, restaram 40 lotes pendentes de documentação. Durante a atividade, a equipe da Secretaria de Habitação de São Bernardo, responsável pela medida, entregou informativos para auxiliar os moradores sobre quais os documentos necessários para concluir o processo de regularização. A pasta criou, inclusive, ferramenta on-line (www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab) para facilitar o processo de famílias ainda não tituladas.



EM ANÁLISE – Além de praticamente 50 mil títulos entregues, a Prefeitura de São Bernardo já formalizou pedido no cartório para regularização dos loteamentos da Vila São Pedro, Jardim Uiriçaba, Real Parque, José Szaykowski, Vila dos Estudantes, Jardim João de Barro, Parque dos Químicos e Vila União.