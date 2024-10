Hospital Veterinário de São Bernardo completa um ano de funcionamento

O Hospital Público Veterinário de São Bernardo completou um ano de funcionamento nesta quinta-feira (24/10), atingindo a marca de 65 mil procedimentos realizados no período. Referência em atendimento de qualidade, o equipamento oferece consultas, exames e cirurgias de forma gratuita a cães e gatos cujos tutores sejam moradores da cidade e estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Durante este um ano de atividades, o equipamento municipal realizou 9.438 consultas, 6.353 cirurgias, 5.449 exames e 24.022 serviços laboratoriais. A unidade conta com infraestrutura completa com consultórios, salas de centro cirúrgico, enfermarias, laboratórios, salas de raio-x e exames de imagem para atendimento de cães e gatos, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“Hoje é um dia muito importante em nossa cidade. A construção do primeiro Hospital Público Veterinário foi um compromisso que eu assumi quando fui reeleito e fico feliz duplamente por saber que aqui entregamos um serviço de qualidade, cuja gestão é feita pela Secretaria de Saúde e vem proporcionando um trabalho excepcional para os pets. Um equipamento que abrimos e está dando certo graças ao empenho de todos os colaboradores”, comemorou o prefeito Orlando Morando.

Secretário de Saúde da cidade, Dr. Geraldo Reple Sobrinho não escondeu a satisfação em ofertar um serviço digno aos cães e gatos. “É uma grande alegria poder ver os animais sendo tratados tão bem e as famílias saindo também felizes e satisfeitas com o acolhimento e tratamento”.

A Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa) é a organização da sociedade civil responsável por realizar o gerenciamento do hospital veterinário. O custeio mensal é de R$ 343.953,32 (R$ 4,1 milhões por ano).

AUMIGOS – Márcia Helena é tutora do Bili, um pinscher de 7 anos que, pela segunda vez, recebe os cuidados médicos no Hospital Público Veterinário de São Bernardo. “Só tenho a agradecer, sem esse lugar eu não teria condições de cuidar do Bili, uma vez que muitos procedimentos veterinários são caros e não tenho condições no momento. Aqui o atendimento é muito bom”.

Quem também elogiou o serviço foi Fernanda Rocha, tutora do labrador Jorge, de 11 anos. “O Jorge é muito bem atendido por aqui. Ele faz tratamento há um ano, desde a abertura do Hospital, com problemas pulmonares e displasia. Todo o acompanhamento necessário eu tive aqui com ele”, afirmou.

SERVIÇO – O Hospital Público Veterinário de São Bernardo fica ao lado do Centro de Controle de Zoonoses, na Avenida Dr. Rudge Ramos, 1.700, no Rudge Ramos. Por dia, são ofertadas 20 vagas para atendimento, entre munícipes e protetoras cadastradas – mediante distribuição de senhas a partir das 7h, de segunda a sexta-feira.