Prefeito Marcelo Lima reúne secretariado para alinhar estratégias com a Caixa

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, se reuniu nesta quinta-feira (30/1) com todo o secretariado e executivos da Caixa Econômica Federal, no salão nobre do prédio do Executivo, para alinhar possíveis parcerias e projetos estratégicos com financiamento do banco. O encontro se deu no sentido de dar o pontapé inicial a propostas eficientes, tendo como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável da cidade.



Além do chefe do Executivo municipal, o time do primeiro escalão da gestão marcou presença em peso na agenda. A Caixa, por sua vez, estava representada por José Roberto Toschi Junior, superintendente executivo de varejo; Cezar Arruda de Oliveira, superintendente executivo de Governo; Mayli Nakaima, gerente-geral de rede, e William Amaral Landim, gerente pessoa jurídica do banco.



“Nosso objetivo é ampliar o diálogo entre os gestores públicos e a Caixa, que já é um grande parceiro do município na área da habitação. Todos os secretários vão marcar reuniões de trabalho para entender como o banco pode auxiliá-los nas mais diversas áreas, sempre tendo como propósito fundamental garantir benefícios à população”, pontuou o prefeito Marcelo Lima.



Toschi Junior destacou que a instituição está aberta para debater políticas públicas aos municípios. “Agradeço ao prefeito Marcelo Lima pela recepção, e a Caixa se coloca à disposição para parcerias, tanto para o aporte financeiro quanto para os cursos de capacitação que temos na Universidade Caixa Poder Público”, salientou.



DESENVOLVIMENTO – A reunião em conjunto no Paço faz parte do planejamento da nova gestão, sob o comando de Marcelo Lima, para abrir novas frentes de crescimento para a cidade. Nestes 30 dias de Administração, as reuniões com os secretários municipais têm ocorrido de forma periódica, permitindo que os trabalhos estejam organizados com a linha de construir uma cidade melhor a todos os moradores.



