Ações na Chácara Silvestre conscientizam sobre Janeiro Branco em São Bernardo

Cerca de 300 participantes de grupos das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de São Bernardo, que realizam atividades de cuidados da saúde na cidade, participam nesta sexta-feira (31/1) de uma ação especial em celebração ao Janeiro Branco, mobilização nacional dedicada à promoção da saúde mental e emocional.

O Parque Chácara Silvestre é o palco da iniciativa. Das 8h30 às 11h, serão realizadas práticas corporais, dança circular, música, entre outras, além de uma palestra sobre bem-estar emocional com a psicóloga responsável pelo Núcleo de Prevenção às Violências do município, Carina Palma de Moura, e a entrega de panfletos informativos.

A ação especial em São Bernardo é aberta a todos os interessados. O prefeito Marcelo Lima marcou presença em atividades relacionadas ao tema ao longo do mês, em incentivo ao trabalho de conscientização sobre o cuidado com a saúde mental na cidade.

A atividade está sendo organizada pelo Departamento de Atenção Básica, pela Divisão Técnica Assistencial e pelos educadores sociais dos grupos. O objetivo é promover o bem-estar psicológico e emocional, incentivar a busca por cuidados especializados, mediante ao reconhecimento de sinais de sofrimento e desenvolver atividades de promoção de saúde por meio de práticas corporais, integrativas e complementares e de lazer.

“Os grupos existem desde 2010 e desempenham papel importante na promoção da saúde e do bem-estar da população participante, especialmente das pessoas mais idosas, que são a maioria do nosso público”, pontuou o secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn. “Estamos convidando todos os moradores da cidade para participar desta jornada em busca de uma vida mais saudável, com foco no bem-estar mental e físico. Será um momento especial de reflexão e ação, com balões brancos para simbolizar a busca por mais saúde mental e momentos de lazer para fortalecer a comunidade”, completou.

REDE – São Bernardo tem realizado série de ações no Janeiro Branco. Entre as atividades realizadas no período estão a Copa CAPS, um torneio de futsal que reúne pacientes dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da cidade – a rede municipal de saúde conta com nove unidades.

Serviço:

Ação de Conscientização do Janeiro Branco

Parque Chácara Silvestre

Av. Wallace Simonsen, 1800 – Nova Petrópolis, São Bernardo

Das 8h30 às 11h



Crédito:Divulgação/PMSBC

Crédito:Divulgação/PMSBC

Crédito:Divulgação/PMSBC