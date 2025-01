Prefeita de Assis visita São Caetano e se encanta com CGE

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, recebeu a visita da prefeita de Assis, Telma Spera, na tarde desta terça-feira (21/1). O encontro serviu para estreitar relações com a cidade do Interior do Estado, com transferência de conhecimento e de boas práticas de gestão adotadas em São Caetano no município localizado a 430 quilômetros da Capital.

“Um prazer receber a prefeita Telma, que é de uma cidade importante do Interior do nosso Estado. São Caetano tem portas escancaradas para que a prefeita Telma possa se espelhar em ações que deram e vêm dando certo”, disse o prefeito Tite Campanella.

A prefeita Telma veio a São Caetano com uma comitiva de Assis para também conhecer as instalações do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), equipamento de monitoramento da rotina da cidade, com integração de forças policiais, GCM (Guarda Civil Municipal), Defesa Civil e Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana).

“Uma honra muito grande conhecer um trabalho tão significativo que foi implantado em São Caetano. A cidade está de parabéns. Com certeza vamos levar essa experiência para nossa cidade. Ter a cidade inteligente, monitorada, envolvida com tecnologia, traz segurança para nossos cidadãos. Voltamos para Assis muito impressionados com o trabalho”, avaliou.



Crédito:Eric Romero