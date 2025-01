Defesa Civil faz ação de conscientização sobre os perigos das chuvas na Estação Pinheiros

As concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade realizaram, na manhã desta sexta-feira (17), uma ação conjunta com a Defesa Civil do Estado de São Paulo voltada à conscientização da população sobre os riscos causados pelos temporais na cidade. Das 7h às 10h30, uma equipe de profissionais do órgão público distribuiu panfletos com orientações de como se preparar, o que fazer durante e depois de chuvas fortes, raios, vendavais, inundações e deslizamentos de terra. Os clientes também tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas pessoalmente com os profissionais da Defesa Civil.

Cerca de oito mil folhetos foram entregues, sendo que cada um tem a capacidade de alcançar até 100 pessoas, de forma direta ou indireta, seja por meio da leitura ou pelo repasse das informações de quem recebeu para outros cidadãos. Além disso, vídeos sobre o tema estão sendo veiculados nos monitores dos trens.



“Essa é uma parceria com a ViaQuatro, a ViaMobilidade e também com o Metrô é muito importante em um trabalho de conscientização da população sobre os riscos trazidos pelas chuvas neste verão. Tivemos a oportunidade de estar na Estação Pinheiros, da Linha 9-Esmeralda e da Linha 4-Amarela, e impactamos [direta ou indiretamente] mais de 800 mil pessoas nesta manhã. Temos a certeza de que levamos a informação, e a gente sabe que informação salva vidas”, afirma o tenente Maxwel Celestino de Souza, diretor-adjunto de Comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A iniciativa faz parte da campanha “SP Sempre Alerta”, promovida pelo órgão estadual em conjunto com a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM), a Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI) e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade – Linhas 8 e 9.