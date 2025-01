Prefeitura de São Caetano do Sul apoia escritora de livro infantil 

A sancaetanense Thamires Polensan, escritora e roteirista formada em Rádio e TV, lança no próximo dia 20 de janeiro o livro infantil Tuti e a Capa Mágica – Uma Aventura no Piolho do Mar.

Este é o segundo livro da série que conta as aventuras de Tuti e seu fiel amigo Túlio, um coelho falante. O primeiro livro da série foi Uma aventura na Ilha dos Xablablos.

O lançamento foi viabilizado pelo edital da Lei Paulo Gustavo na cidade de São Caetano do Sul e, como parte da contrapartida do projeto, a escritora doará exemplares de ambos os livros da série para a Seeduc (Secretaria de Educação).

LIVRO

Após o sucesso da primeira aventura de Tuti na Ilha dos Xablablos, a autora retorna com uma nova trama envolvente, agora com temática pirata. Na história,Tuti e seu fiel amigo Túlio, um coelho falante, utilizam a Capa Mágica para reviver uma experiência do passado, mas acabam transportados para o porão do navio pirata Piolho do Mar. A bordo, eles se deparam com uma tripulação hilária e desajeitada liderada pelo Capitão Boom, conhecido por sua barba que pega fogo de verdade. Para escaparem dessa confusão, Tuti e Túlio unem forças com uma pirata destemida, embarcando em uma jornada de caça ao tesouro recheada de enigmas, perigos e muitas risadas.

AUTORA

Moradora do bairro Oswaldo Cruz, Thamires Polensan formou-se em Rádio e TV pela Universidade Metodista de São Paulo e construiu sua carreira nos bastidores de emissoras de televisão, mas sempre manteve a escrita como uma paixão constante. Entre roteiros para TV e Internet, criou personagens que hoje ganham vida em seus livros. Tuti e a Capa Mágica – Uma Aventura no Piolho do Mar é a continuação de sua estreia literária, consolidando-a como uma voz promissora na literatura infantil nacional.

SERVIÇO

Título: Tuti e a Capa Mágica – Uma Aventura no Piolho do Mar;

Autora: Thami Polensan;

Gênero: Literatura Infantil;

Lançamento: 20 de janeiro;

Tarde de Autógrafos – 25/1, às 15h, na Livraria da Vila do Shopping Park São Caetano;

Formato: Brochura e Ebook;