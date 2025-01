GCM de Ribeirão Pires localiza moto roubada e devolve para proprietário

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires localizou moto roubada e devolveu ao seu proprietário. O veículo estava abandonado em uma rua do bairro São Caetaninho.

Conforme informações da Guarda, uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) realizava patrulhamento na Rua José Ferrante quando avistou a moto abandonada em local ermo.

Em consulta, a GCM verificou que não havia queixa de roubo ou furto do veículo. No entanto, ao continuar a pesquisa, a equipe obteve os dados do proprietário, que informou à Guarda que sua moto havia sido roubada no dia anterior, assim como seu celular.

A equipe da ROMU seguiu com o proprietário para a Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires, onde comunicaram a autoridade de plantão sobre o crime.

Procurado pela Justiça

Em outra ocorrência atendida pela GCM, nesta sexta-feira (17), a Guarda deteve suspeito procurado pela Justiça, que se envolveu em discussão na região central da Estância.

A equipe da GCM estava em serviço próximo ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) quando percebeu uma discussão envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ao chegar no local, algumas dessas pessoas fugiram, restando apenas dois homens, que foram abordados pela Guarda. Durante a entrevista, um dos homens se identificou, foi orientado e liberado. O outro, que afirmou não ter antecedentes, não conseguiu se identificar corretamente.

Durante a consulta, o homem informou seu nome, o nome da sua mãe e a data de nascimento incorretos, o que dificultou a identificação. Após diversas tentativas, a GCM conseguiu, com dados corretos, identificar o suspeito, que era procurado pela Justiça por prática de roubo.

A GCM conduziu o suspeito até a Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires, onde ele ficou à disposição da Justiça.