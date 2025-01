Outlet Premium Imigrantes completa 9 meses de funcionamento

Após nove meses de funcionamento, o Outlet Premium Imigrantes concluiu 2024 com novas operações, entre marcas nacionais e internacionais, além de eventos que agradaram a todos, de crianças a adultos, incluindo o público pet que ganhou, no ano, um espaço projetado especialmente para eles e pensado para oferecer diversão e segurança.

No mês de abril, quando o Outlet abriu as portas ao público, o empreendimento contava com a presença de 44 lojas de marcas como Adidas, Nike, Applebee’s, Kipling, Reebok, Puma, Calvin Klein, Constance, Boss, Levi’s, Lindt, Casa Bauducco, Spicy, Aramis, Lacoste, Vans, Ripcurl, Track & Field, dentre outras.

Ao longo dos meses seguintes, o empreendimento registrou a abertura de diversas operações, em diferentes segmentos, como calçados, moda (adulto e infantil) e itens para cama, mesa e banho.

Dentre as novidades, destaque para a chegada da Babies R Us, marca norte-americana especializada em roupas para bebês e crianças e queridinha das mães e da também norte-americana Carters, focada em bebês e crianças de até 8 anos.

Também em moda, mas desta vez voltada para o público adulto, no ano, o Outlet recebeu marcas como Tommy Hilfiger e Shoulder (especializada em moda feminina). No segmento de calçados, foi a vez de marcas como New Balance, Fila, Usaflex e Asics chegarem ao empreendimento.

Em cama, mesa e banho, o mix de lojas foi complementado com a chegada do Mundo do Enxoval e Casa Almeida. Além destas lojas, outras como Lupo, Aeropostale, Jorge Bischoff, Vivara e Oakley chegaram ao Outlet em 2024.

Já na praça de alimentação, os clientes ganharam novas opções, com a chegada dos restaurantes Mania de Churrasco, Divino Fogão e Montana Grill, além da sorveteria Baccio di Latte, a marca de chocolates Lugano, a cafeteria Strada Café e os quiosques da Oakberry, Havanna, Chiquinho Sorvetes, Empada Brasil, Delícias da Nona, Empório Chucheria e Nutty Bavarian.

Para o primeiro semestre de 2025, novas marcas devem chegar ao Outlet, com a inauguração de lojas como Oxford e McDonalds.

Atualmente, o Outlet conta com 100 lojas e quiosques de grandes marcas nacionais e internacionais.

Eventos

Além das novas operações, o último ano foi marcado por eventos culturais voltados ao público em geral. A programação começou em julho, com a realização do Festival de Inverno, ação que trouxe pratos típicos de inverno e música aos corredores do Outlet.

Em agosto foi a vez do Festival Donna Gourmet, que trouxe música e boa comida para celebrar o Dia dos Pais. O mês de outubro foi marcado pela inauguração do Pet Park. O espaço desenvolvido para cães de diversas raças e tamanhos, conta com piso gramado, brinquedos e é feito com madeira ecológica.

Já em novembro, foi a vez da música e da velocidade tomar conta do Outlet Premium Imigrantes, com a exposição de carros antigos e os shows cover de Bruno Mars e Legião Urbana.

Em dezembro, fechando o ano, o Outlet recebeu também o Espaço Oásis, área pensada para que os clientes, adultos e crianças, pudessem explorar o ambiente de outras formas, com aulas de artesanato, oficinas natalinas e aulas de Pilates e outras atividades físicas.

Além disso, o mês foi marcado pelo Natal Pet, com um Papai Noel que recebeu os cães e seus tutores para tirar fotos e participar de uma parada natalina, que percorreu os corredores do Outlet.

Em 2025 os visitantes poderão encontrar muito mais eventos, com música, boa comida e diversão. Venha viver esses momentos conosco.

O Outlet Premium Imigrantes está aberto diariamente, das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 18/ Hora adicional R$ 3.