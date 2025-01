Outlet Premium Imigrantes realiza Festa no Chafariz

Com as férias da criançada e um verão com temperaturas que vem superando os 30 graus, o Outlet Premium Imigrantes preparou uma atração que promete refrescar os pequenos de todas as idades: a Festa no Chafariz.

O evento, que acontece neste sábado (18) e domingo (19), convida os pequenos a se divertirem com uma máquina de bolhas de sabão, bexiga d’água, lança água, música e diversão, comandada por recreadores que terão como objetivo mandar o calor para bem longe e trazer muita alegria.

A festa acontece das 14h às 16h no chafariz do Espaço Oásis Kids, e está aberta a crianças de diferentes idades. Para participar, é preciso estar vestido com trajes de banho, afinal a ordem é se molhar, e muito.

Gostou da novidade? Então traga seu filho para se divertir e se refrescar conosco! E não se esqueça de garantir a vaga do seu pequeno. Basta fazer a inscrição por esse link.

O Outlet Premium Imigrantes está aberto diariamente, das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 18/ Hora adicional R$ 3.