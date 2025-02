Orientações do Governo de São Paulo para um carnaval seguro em meio ao calor intenso

O estado de São Paulo enfrenta, neste verão, ondas de calor que geram preocupações significativas para aqueles que pretendem participar das festividades de Carnaval. Com as temperaturas em alta, o Governo do Estado enfatiza a necessidade de cuidados para garantir uma celebração segura e saudável. As recomendações incluem atenção redobrada à alimentação, hidratação e à exposição solar.

Importância da Hidratação e Alimentação Adequada

O aumento das temperaturas, aliado ao esforço físico característico do Carnaval, eleva o gasto energético e a sudorese. Assim, é essencial que os foliões intensifiquem a ingestão de água para evitar os efeitos da desidratação, que podem manifestar-se através de sintomas como mal-estar, dor de cabeça e tontura.

É fundamental também ter cautela com o consumo de bebidas alcoólicas. De acordo com o gastroenterologista Gerson Nogueira de Morais, do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), as bebidas como cerveja e destilados não contribuem para a hidratação; pelo contrário, elas favorecem a perda de líquidos corporais. “Se houver exagero no consumo alcoólico, é importante interromper imediatamente a ingestão e priorizar a hidratação com água, sucos naturais, chás gelados e isotônicos antes, durante e após as festividades”, orienta Morais.

Outra recomendação crucial é garantir uma alimentação adequada antes de se aventurar nos blocos. A ingestão de alimentos ajuda a atenuar os efeitos do álcool no organismo; portanto, não é aconselhável beber com o estômago vazio. Durante os eventos carnavalescos, optar por alimentos leves, de fácil digestão e com baixo teor gorduroso é ideal. Frutas frescas, tapiocas e pães integrais são boas escolhas.

Cuidado deve ser redobrado com alimentos cuja procedência não é clara, pois podem estar contaminados e provocar intoxicações alimentares como gastroenterite. Sintomas como náuseas, vômitos e diarreia podem ocorrer. Se houver qualquer dúvida quanto à qualidade dos alimentos consumidos, é melhor evitar. Uma alternativa prática é levar lanches saudáveis preparados em casa, como frutas e castanhas.

Bebidas Alcoólicas: Fermentadas ou Destiladas?

Os especialistas do HSPE destacam que a escolha entre bebidas fermentadas ou destiladas deve considerar a quantidade total de álcool consumida. Em geral, bebidas fermentadas como cerveja e vinho apresentam menor concentração alcoólica em comparação aos destilados como cachaça. A gastroenterologista Débora Poli reforça que não importa tanto a combinação de bebidas ingeridas, mas sim o volume total de álcool consumido. “Misturar diferentes tipos pode fazer com que a pessoa perca a noção da quantidade ingerida”, alerta Poli.

Assim sendo, para quem optar por consumir álcool durante as festividades, é recomendável intercalar a bebida com líquidos hidratantes como água mineral, água de coco ou sucos naturais. Além disso, manter uma alimentação adequada antes e durante o consumo alcoólico é crucial.

Ações da Defesa Civil

A Defesa Civil do estado também está atenta às condições climáticas e compartilha previsões meteorológicas por meio de suas plataformas digitais. Durante o Carnaval, haverá um monitoramento contínuo das condições climáticas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), com alertas sobre fenômenos extremos sendo enviados diretamente aos celulares da população.