Alimente-se Bem orienta os foliões sobre alimentação no Carnaval

O Carnaval é uma das épocas mais aguardadas do ano no Brasil. São dias intensos, com muita diversão, carros alegóricos, blocos de rua, fantasias, danças e confraternização. Entretanto, com esse ritmo agitado, é importante escolher uma alimentação adequada para garantir o bem-estar e a saúde durante os dias de folia.

A nutricionista do Programa Alimente-se Bem do SESI-SP, Raquel Zimmerman, fornece cinco dicas práticas e fáceis de adotar. “Para curtir de forma saudável, é essencial se atentar quanto à hidratação e alimentação, e evitar longas horas sem comer”, afirma.

Abaixo, a profissional elenca as orientações:

Refeições

Aposte em pratos coloridos, que refletem nutrientes variados. Prefira frutas, legumes e verduras;

Frequência

Evite longos períodos de jejum;

Lanches Intermediários

Intercale entre as refeições cereais integrais, frutas, geleia caseira, castanhas, nozes e snacks, como grão-de-bico e ervilhas;

Hidratação

Não espere sentir sede para beber água. Mantenha uma garrafa sempre por perto. Se consumir álcool, intercale com água e pequenos lanches;

Pratos leves

Não sobrecarregue o corpo. Opte por saladas, frango, peixe, ovos, arroz, macarrão integral e batata. Evite alimentos gordurosos.

Sobre o programa

O Alimente-se Bem é um programa do SESI-SP que promove hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis. Desde 2000, o programa tem incentivado o aproveitamento integral dos alimentos por meio de cursos, receitas e materiais educativos, respeitando a diversidade cultural e os recursos naturais.