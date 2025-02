Veja 8 dicas para aproveitar o Carnaval com saúde

Para muitos, o Carnaval é sinônimo de descanso, mas para outros, é uma época de celebração intensa, que exige bastante do corpo. Independentemente de como você pretende curtir a festa, cuidar da saúde é fundamental para aproveitar os dias de folia com energia e disposição.

Para isso, confira a seguir algumas dicas para se preparar adequadamente e garantir o bem-estar antes, durante e após a festa.

1 – Alimentação equilibrada

A preparação deve incluir uma alimentação balanceada nos dias que antecedem a folia, essencial para garantir energia e evitar o cansaço excessivo. O médico Marcos Pimentel, diretor clínico do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES), recomenda um cardápio rico em proteínas, verduras, legumes e frutas.

“Proteínas, como carne de frango, carne de vaca, queijos, saladas e frutas, são sempre bem-vindas. Elas ajudam na reposição de vitaminas e sais minerais de forma adequada. Já os doces promovem saciedade, mas não oferecem os nutrientes necessários”, alerta.

2 – Hidrate-se

A hidratação é um dos pontos mais importantes para manter o corpo em equilíbrio, especialmente durante o Carnaval, quando a exposição ao calor e o gasto de energia tendem a ser elevados.

“O ideal é ingerir no mínimo dois litros de água por dia, além de isotônicos e água de coco para repor os sais minerais perdidos com o suor”, recomenda Dr. Marcos.

3 – Use protetor solar

Não abra mão do filtro solar, principalmente se você for aproveitar bloquinhos de Carnaval em locais abertos na maior parte do dia.

A exposição prolongada ao sol exige reaplicação do filtro solar a cada duas horas para evitar queimaduras e outros problemas de pele.

4 – Prefira roupas leves

Para desfrutar da festa da melhor maneira, é importante escolher roupas leves e calçados confortáveis, que garantam mobilidade e bem-estar durante a folia.

5 – Evite o consumo de álcool

O consumo de bebida alcoólica leva à desidratação e até a arritmias, entre outros problemas de saúde. Por isso, prefira água e evite ingerir bebida alcoólica.

Se optar por consumir, faça-o sempre com moderação. Neste caso, o médico sugere intercalar o consumo com bebidas doces, como refrigerantes, que podem ajudar a minimizar os efeitos do álcool e reduzir a ressaca.

“Acima de tudo, a hidratação antes, durante e depois do Carnaval é indispensável”, reforça.

6 – Respeite seus limites

É essencial respeitar os limites do seu corpo para aproveitar a festa com saúde e disposição.

Fazer pausas para descanso e não ultrapassar os limites físicos garante energia para curtir todos os dias planejados e evita o esgotamento.

7 – Não abra mão de dormir bem

Garantir um tempo adequado de sono é essencial para manter a energia e a saúde em dia.

Dormir bem ajuda o corpo a combater infecções, pois favorece o sistema imune. Além disso, durante o sono, o organismo se recupera, reduzindo o risco de lesões e fadiga muscular.

Por isso, equilibrar os momentos de diversão com boas noites de descanso é a melhor maneira de aproveitar o Carnaval com responsabilidade e bem-estar.

8 – Cuide-se

Além de todas essas dicas, é importante também adotar medidas preventivas para proteger a saúde.

“Usar preservativos é essencial para evitar doenças sexualmente transmissíveis. E, se estiver com sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é evitar locais de grande aglomeração”, orienta o especialista.

Também é importante atualizar a carteira de vacinação previamente.

Ainda de acordo com o médico, a realização de exames de sangue é essencial para garantir que a saúde esteja em dia.

“O ideal é fazer exames para saber se está tudo em ordem, se não há nenhuma doença infectocontagiosa. O check-up é sempre indicado pelo menos uma vez ao ano, e o período pré-Carnaval pode ser uma boa oportunidade para isso”, finaliza.