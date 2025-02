Santos elege nova corte carnavalesca para o Carnaval 2025

A cidade de Santos, localizada no litoral de São Paulo, já conta com sua nova corte carnavalesca para o Carnaval 2025. O evento, que ocorreu no Teatro Municipal Braz Cubas, elegeu os novos representantes da folia: o Rei Momo Jeorge Dias Karwaski Júnior, a Rainha Danielle de Lima Santana e a Princesa Priscila Dias da Silva. Esses novos monarcas foram escolhidos para representar as escolas de samba X-9, Unidos dos Morros e Amazonense, respectivamente.

No último sábado (1º), além do trio principal, foram definidos Edson Ferreira e Márcia Oliveira como Cidadão e Cidadã Samba, honraria concedida em dezembro de 2024. A competição contou com a participação de cinco homens e cinco mulheres, sendo que o evento atraiu um público entusiasta da cultura carnavalesca.

Os concorrentes ao título feminino realizaram três desfiles em diferentes trajes: vestido longo, maiô e fantasia. Já os candidatos ao posto de Rei Momo apresentaram-se em traje de gala e fantasia. A avaliação foi realizada por um painel de seis jurados designados pela Liga Independente e Cultural das Escolas de Samba de Santos (Licess), que analisaram critérios como elegância, postura, simpatia, comunicabilidade, desenvoltura e espírito carnavalesco.

Durante os intervalos do concurso, o público teve a oportunidade de apreciar apresentações de sambistas locais em um palco montado no piso térreo do Teatro. O espaço também ofereceu uma praça de alimentação, onde a tricampeã do carnaval santista, a escola Unidos dos Morros, fez uma apresentação especial.

O Carnaval 2025 em Santos promete ser repleto de alegria e celebrações sob a liderança dessa nova corte, reafirmando a importância da cultura carnavalesca na região.