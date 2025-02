Os desfiles do Carnaval de Santos, programados para os dias 21 e 22 de fevereiro de 2025, serão realizados na Passarela do Samba Dráuzio da Cruz, localizada no bairro Castelo. Os amantes da folia já podem começar a se preparar, retirando seus abadás e acessórios, enquanto escolhem a escola de samba que irão apoiar durante as festividades.

A edição deste ano contará com a participação de 16 escolas de samba, divididas entre o Grupo Especial e o Grupo de Acesso. Cada dia do evento terá a apresentação de oito agremiações, permitindo que os espectadores desfrutem das melhores performances do carnaval santista.

O Grupo Especial é reconhecido como a elite do carnaval, onde as escolas preparam desfiles mais elaborados e impactantes. As duas escolas com menor pontuação nesse grupo são rebaixadas para o Grupo de Acesso na temporada seguinte.

Por outro lado, o Grupo de Acesso serve como uma segunda divisão, onde as escolas competem pelo direito de ascender ao Grupo Especial no próximo carnaval. As duas melhores colocadas garantem essa promoção.

A programação dos desfiles está organizada da seguinte forma:

No primeiro dia, três escolas do Grupo de Acesso se apresentarão seguidas por quatro do Grupo Especial:

21h – Imperatriz Alvinegra (Grupo de Acesso)

No segundo dia, ocorrerá a apresentação de quatro agremiações do Acesso e mais quatro do Especial:

20h – Brasil (Grupo de Acesso)

Ingressos do desfile das escolas de samba começam a ser vendidos nesta quinta (13), na bilheteria do Teatro Rosinha Mastrangelo (Av. Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias). Já quem desejar adquirir o ingresso pela Internet deverá acessar aqui.