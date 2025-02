Preparativos para o Carnaval em Santos: Passarela Dráuzio da Cruz em fase de montagem

Com menos de 20 dias para o início dos Desfiles das Escolas de Samba, a Passarela Dráuzio da Cruz, localizada em Santos, São Paulo, já está em plena fase de montagem. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura Municipal, a finalização total da estrutura está agendada para o dia 20 de fevereiro.

Atualmente, cerca de 100 profissionais estão empenhados na construção das arquibancadas, frisas e camarotes, que juntos têm capacidade para acomodar até 10 mil espectadores por noite. Mesmo diante das condições climáticas adversas, as equipes mantêm o ritmo intenso de trabalho.

De acordo com a administração local, aproximadamente 60% do trabalho na Passarela do Samba foi concluído até o momento. Isso inclui a finalização das arquibancadas e a pintura das salas de apoio técnico necessárias para o evento.

A próxima fase dos trabalhos contempla a instalação das torres destinadas aos jurados, a finalização das frisas e a montagem dos pórticos de entrada e saída ao longo dos 367 metros da pista de desfile. Adicionalmente, estão previstas as montagens dos sistemas de som e iluminação, além da aplicação da identidade visual que adornará toda a avenida e a pintura da área destinada aos desfiles.

Os desfiles começam no dia 21 de fevereiro (sexta-feira), com apresentações de três escolas do Grupo de Acesso: Imperatriz Alvinegra, Vila Mathias e Zona Noroeste. Em seguida, quatro agremiações do Grupo Especial se apresentarão: Bandeirantes do Saboó, Mocidade Amazonense, X-9 e Real Mocidade.

No sábado (22), será a vez de quatro escolas do Acesso: Brasil, Dragões do Castelo, Padre Paulo e Império da Vila. Na sequência, mais quatro representantes do Grupo Especial subirão à passarela: Independência, Unidos dos Morros, União Imperial e Sangue Jovem.