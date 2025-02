Guarujá se prepara para o carnaval

A Prefeitura de Guarujá, localizada no litoral paulista, anunciou a abertura das inscrições para bandas e blocos que desejam participar das festividades de Carnaval na cidade. Os interessados têm até esta quarta-feira, dia 12, para se registrarem na Secretaria de Cultura (Secult).

As apresentações estão programadas para ocorrer entre 23 de fevereiro e 4 de março, embora as datas estejam sujeitas a alterações. Os organizadores devem se dirigir à Rua Azuil Loureiro, 235, no bairro Santa Rosa, em horários específicos: das 9h às 12h ou das 14h às 17h.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar uma série de documentos e informações, incluindo:

Nome do bloco ou banda

CNPJ e RG dos responsáveis

Data e local de fundação do bloco ou banda

Currículo ou portfólio

Informações sobre projetos ou ações culturais desenvolvidos na comunidade

Número de participantes

Data pretendida para a apresentação

Itinerário

A prefeitura destacou que esse processo de cadastramento é fundamental para a elaboração das diretrizes do evento em conjunto com a Comissão Organizadora e outras autoridades locais. O intuito é garantir a segurança do público, minimizar os impactos no tráfego da cidade e proporcionar suporte adequado aos participantes.