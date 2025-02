Bertioga realiza ‘Carnaval é + Família’

A cidade de Bertioga, localizada no litoral paulista, está se preparando para receber um dos eventos mais aguardados do ano: o Carnaval. Com uma programação repleta de atividades, a festa acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, oferecendo uma variedade de opções que prometem agradar tanto moradores quanto turistas.

Intitulado ‘Carnaval é + Família’, o evento contará com blocos carnavalescos, bailes, matinês e desfiles de escolas de samba em diferentes bairros da cidade, incluindo Centro, Chácaras, Indaiá, São Lourenço e Boraceia. A Prefeitura Municipal de Bertioga anunciou oficialmente a programação, que visa promover a integração e a diversão em um ambiente festivo e familiar.

A abertura do carnaval ocorrerá na sexta-feira (28), às 19h, na Avenida Tomé de Souza, em frente à pista de skate. O prefeito da cidade entregará simbolicamente a chave do município à Corte Carnavalesca, marcando o início das festividades. Logo após a cerimônia, o Bloco dos Vaquinhas animará os foliões presentes. Para encerrar a noite, um baile será realizado na Tenda de Eventos ao lado do Forte São João, a partir das 22h.

No sábado (1º), as comemorações continuarão com o bloco Unidos do Fundão, que se apresentará na Avenida Bruno Covas, no Bairro Chácaras, às 18h. Às 20h, o bloco ‘Num Impurra qui é pio’ promete agitar o público no mesmo local da abertura. Mais um baile será realizado na Tenda de Eventos às 22h.

O domingo (2) será marcado por uma matinê destinada às crianças na Tenda de Eventos, das 15h às 17h. A Banda da Costa e o Bloco do Conca se apresentarão no Cantão do Indaiá entre 17h e 22h. Durante a noite, as escolas de samba também terão seu espaço garantido com desfiles programados para ocorrer das 19h às 22h na Avenida Tomé de Souza. Entre as agremiações participantes estão a Verde e Branco do Forte, Bisnetos de Cacique, Acadêmicos do Indaiá e Império Bertioguense. O dia será encerrado com mais um baile carnavalesco na Tenda de Eventos a partir das 23h.

Na segunda-feira (3), a programação seguirá com uma matinê na Vila do Bem Boraceia, das 15h às 17h. O bloco Soloteia estará em ação na Avenida da Orla em São Lourenço a partir das 17h. Às 19h, o Na Magia também animará os foliões em frente à pista de skate no Centro. Para fechar as festividades do Carnaval em grande estilo, haverá um baile tradicional na Tenda de Eventos a partir das 22h.

Com uma agenda tão diversificada e vibrante, Bertioga promete mais um ano repleto de alegria e celebração durante o Carnaval.