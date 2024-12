Bertioga implementa estacionamento rotativo para a temporada de verão

A Prefeitura de Bertioga, localizada no litoral paulista, anunciou a implementação do estacionamento rotativo regulamentado, que estará ativo por um período de 70 dias, com término em 26 de fevereiro. A medida, que começou na última sexta-feira (27), abrange as modalidades Zona Azul e Zona Verde, com tarifas que variam entre R$ 3 e R$ 30.

O estacionamento rotativo será disponibilizado nas vias de acesso às praias nos bairros Centro, Indaiá, Vista Linda, Rio da Praia e Riviera. O funcionamento será das 7h às 19h, todos os dias da semana. A nova normativa também inclui vagas especiais para idosos e pessoas com deficiência (PCD).

De acordo com informações fornecidas pela administração municipal, a principal meta desta iniciativa é promover uma distribuição mais equitativa das vagas durante o verão e impulsionar o comércio local. A expectativa é que a rotatividade dos veículos crie um fluxo dinâmico nas áreas de estacionamento, permitindo que os motoristas estacionem por tempo limitado, facilitando a liberação das vagas.

Os preços estabelecidos são diferenciados conforme a zona e região. Na Zona Azul, que abrange os bairros mencionados anteriormente, o custo é de R$ 18 para um período de seis horas, podendo ser renovado uma vez. Para uso expresso nesta área, o valor é de R$ 3 por hora.

Já na Zona Verde, que inclui as ruas adjacentes às praias da Riviera, a tarifa para seis horas é de R$ 30 e também pode ser renovada uma vez. O uso expresso nesta zona tem o custo de R$ 6 por duas horas, sem possibilidade de renovação.

Os condutores que não utilizarem o cartão de estacionamento e forem flagrados estacionados nas áreas designadas estarão sujeitos a multas graves. A penalização será de R$ 195,23, além da perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, aqueles que desrespeitarem as normas poderão ter seus veículos removidos por guincho e levados ao pátio municipal.