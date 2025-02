SP reforça segurança no Carnaval de Rua com tecnologia do Smart Sampa

O maior Carnaval de Rua de todos os tempos será, também, o mais seguro. Para garantir a tranquilidade dos foliões no período de 22 de fevereiro a 9 de março (pré-Carnaval, Carnaval e pós-Carnaval), a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, intensifica as ações da Guarda Civil Municipal (GCM) nas áreas de maior circulação devido à passagem dos blocos carnavalescos. Para isso, o efetivo de agentes voltados ao patrulhamento preventivo – que será incrementado em 30% em relação ao ano passado – contará com apoio fundamental da tecnologia do Smart Sampa, maior programa de monitoramento do País, com câmeras inteligentes, drones, base móvel, cão-robô, além de ações de prevenção ao assédio.

A Prefeitura de São Paulo montou uma megaestrutura para moradores e turistas aproveitarem o maior Carnaval do Brasil, com desfiles de blocos por várias regiões. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes nesta quinta-feira (20), que ressaltou os números recordes da festa deste ano: público estimado de 16 milhões de pessoas distribuídas em 601 blocos de rua, previsão de R$ 3,4 bilhões na economia da capital, o maior retorno financeiro da história da cidade, além da geração de 50 mil empregos.

“Sob a liderança do prefeito Ricardo Nunes, São Paulo irá ofertar o maior Carnaval do Brasil e, neste ano, com o diferencial do Smart Sampa, com o monitoramento em tempo real, por meio de câmeras inteligentes, dos drones, do cão-robô, voltado à prevenção dos crimes de oportunidade, à fiscalização do comércio irregular e, também, ao reconhecimento de procurados da Justiça. Nosso intuito é garantir uma festa mais segura a todos os participantes”, destaca o secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando.

Para ampliar a sensação de segurança e intensificar as ações preventivas, a GCM irá atuar com 5.351 agentes durante todo o período de festa, compreendido entre 22 de fevereiro e 9 de março. Somente nos quatro dias do Carnaval (1º a 4 de março), serão 1.039 agentes por dia, além de 467 viaturas e 140 motos. Além do patrulhamento motorizado e a pé, os agentes prestam apoio na fiscalização de trânsito e do comércio ambulante irregular.

Monitoramento

A segurança estará reforçada no entorno das áreas que receberão os chamados Mega Blocos do Carnaval de Rua e, também, no Sambódromo do Anhembi, com a presença de 392 câmeras fixas de monitoramento em tempo real interligadas ao Programa Smart Sampa. O Programa Dronepol também estará presente na folia para auxiliar as forças de segurança da capital no monitoramento. Serão seis equipes por dia, cada uma com três agentes devidamente treinados e capacitados.

Outro apoio tecnológico será a base móvel do Smart Sampa, o Smart Bus, equipado com monitores conectados à plataforma do programa e uma câmera com visão 360º. Ele estará estacionado em pontos estratégicos próximos aos principais eventos como base de apoio. O veículo conta com operadores treinados que irão verificar ocorrências de toda natureza, destacando para o atendimento a viatura mais próxima. Ele vai auxiliar na visualização de pessoas procuradas, de desaparecidos ou em casos de flagrantes, bem como no apoio geral do evento.

O cão-robô, ou Smart Dog, também estará presente no Carnaval 2025, posicionado em locais de grande concentração de pessoas para auxiliar no trabalho de reconhecimento facial de procurados da Justiça ou desaparecidos. O parceiro da segurança é equipado com câmeras inteligentes de alta resolução que captam e transmitem imagens em tempo real diretamente para a central do Smart Sampa, de onde os técnicos poderão destacar a equipe mais próxima para atendimento.

Prevenção ao assédio

A Guarda Civil Municipal também irá realizar trabalho estratégico voltado à prevenção do assédio, visando a garantia da segurança das mulheres durante o Carnaval de Rua. Agentes descaracterizados irão circular pelas áreas de maior movimento como forma de intensificar o patrulhamento. Além disso, efetivo da Inspetoria de Defesa da Mulher e Assistência Social (IDMAS) atuará em conjunto com os profissionais da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDHC) em ações de conscientização e apoio, quando necessário.

Smart Sampa

O Smart Sampa é o maior e mais moderno programa de monitoramento do país. Atualmente, são cerca de 23 mil câmeras inteligentes instaladas em pontos estratégicos da capital, sendo 4.000 delas com tecnologia de leitura de placas de veículos. Por meio de algoritmos avançados, que geram alertas diretamente à central do programa, o sistema vem inovando a segurança urbana de São Paulo, permitindo desde a localização de pessoas desaparecidas até a captura de foragidos da Justiça e a prisão em flagrantes de criminosos.

Megaestrutura

A Prefeitura de São Paulo montou uma megaestrutura para moradores e turistas aproveitarem o maior Carnaval do Brasil, com desfiles de blocos por várias regiões. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes nesta quinta-feira (20), que ressaltou os números recordes da festa deste ano: público estimado de 16 milhões de pessoas distribuídas em 601 blocos de rua, previsão de R$ 3,4 bilhões na economia da capital, o maior retorno financeiro da história da cidade, além da geração de 50 mil empregos.