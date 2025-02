Novidades no ensino estadual de São Paulo para 2025

O início do ano letivo de 2025 marca a volta de mais de 3 milhões de estudantes à rede estadual de ensino em São Paulo, trazendo uma série de mudanças significativas nas diretrizes escolares. A principal alteração implementada é a restrição total ao uso de celulares dentro das instituições de ensino, abrangendo o período das aulas e também os intervalos. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) orientou que as escolas desenvolvam um plano de ação para desestimular a utilização de dispositivos eletrônicos e que as novas normas sejam comunicadas desde o primeiro dia de aula.

Além das novas regulamentações sobre tecnologia, diversas inovações estão previstas para enriquecer a experiência dos alunos tanto em sala quanto fora dela.

Duração das Aulas

A partir deste ano, as aulas nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio passarão a ter 50 minutos de duração cada, em contraste com os 45 minutos do ano anterior. Isso resultará em um total de seis aulas diárias para estudantes que frequentam escolas em regime parcial. A mudança visa proporcionar aos professores um tempo maior para planejamento e permitir que os alunos assimilem melhor os conteúdos abordados.

Expansão do Ensino Técnico

Outra novidade é a ampliação da oferta de ensino técnico profissionalizante na rede estadual. Para 2025, estão previstas mais de 1.800 unidades escolares atendendo cerca de 160 mil alunos na 2ª e 3ª série do Ensino Médio. Essa expansão segue as diretrizes do Novo Ensino Médio e abrange cursos como administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Programa Aluno Monitor

A Seduc-SP também dará início ao programa Aluno Monitor do BEEM, que selecionará até 12 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Os participantes atuarão como assistentes aos professores e ajudarão colegas nas novas disciplinas voltadas para matemática e língua portuguesa. As bolsas mensais variam entre R$ 296,16 e R$ 555,03, dependendo da carga horária, que pode ser de 8 ou 16 horas semanais. As atividades terão início previsto para o dia 10 de março.

Material Didático Impresso

Os alunos do Ensino Fundamental e Médio também receberão materiais didáticos impressos atualizados durante os quatro bimestres letivos. Nos anos iniciais do Fundamental, os conteúdos abarcam disciplinas como língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências e língua inglesa. Já nos anos finais e no Ensino Médio, as matérias incluem língua portuguesa, matemática, história, geografia, biologia, física e química.

Reforma das Escolas

O governo paulista destinou R$ 290 milhões para a pintura interna e externa das escolas estaduais por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Cada instituição poderá receber entre R$ 20 mil a R$ 110 mil para melhorias estruturais conforme sua dimensão. Com isso, espera-se que as escolas estejam revitalizadas para receber os alunos com um ambiente mais acolhedor.

Tutoria para Estudantes do 6º e 7º Ano

A Seduc-SP ampliou o projeto voltado à recuperação da aprendizagem dos estudantes do 6º e 7º ano nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Para este ano letivo, aproximadamente 600 escolas contarão com a presença de professores tutores qualificados que trabalharão com turmas pequenas, oferecendo três aulas semanais presenciais no mesmo turno das aulas regulares.

Novos Professores em Sala

Com a chegada do novo ano letivo, mais de 12 mil professores aprovados no último concurso público iniciarão suas atividades em diversas regiões do estado. A expectativa da Seduc-SP é convocar outros dois mil docentes até o final do ano. Além disso, cerca de três mil professores serão designados para atuar nas classes do Ensino Médio Profissional.