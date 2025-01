ABC: 213 mil estudantes voltam às aulas na próxima segunda-feira (3) 

Na próxima segunda-feira (3), mais de 3 milhões de estudantes retornam às salas de aula na rede estadual de ensino, 213 MIL deles no ABC. Entre as mudanças deste ano letivo, a mais aguardada é a proibição do uso de celulares durante todo período escolar, incluindo intervalos e recreio, em todas as unidades de Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio. A orientação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) é que as unidades adotem um plano de ação para desencorajar o uso de dispositivos eletrônicos no ambiente escolar e divulguem as novas regras já a partir do primeiro dia de aula.

Para além das adaptações com a nova legislação para o uso de dispositivos eletrônicos, as escolas estaduais vão receber os estudantes com novidades dentro e fora de sala de aula.

Aulas de 50 minutos

A partir deste ano, a duração da aula de cada disciplina da grade dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio será ampliada para 50 minutos. Com o aumento, serão seis aulas por dia para alunos que estudam em escolas de período parcial nos turnos da manhã e da tarde. O tempo extra vai proporcionar ao professor um melhor planejamento da aula e ao aluno a possibilidade de assimilar mais o conteúdo da disciplina. Até o ano passado, a grade era composta por sete disciplinas diárias de 45 minutos cada.

Mais escolas e turmas do Ensino Médio Técnico

A rede estadual de São Paulo ampliou o número de escolas e municípios que oferecem itinerários de ensino técnico profissionalizante. Em 2025, serão mais de 1.800 unidades e 160 mil estudantes matriculados na 2ª e 3ª série do Ensino Médio, focando nos aprofundamentos estabelecidos pelo Novo Ensino Médio. Os nove cursos oferecidos diretamente pela Educação nas escolas estaduais, com aulas ministradas por docentes contratados pela pasta ou pelo Centro Paula Souza (CPS) são: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Aluno Monitor do BEEM

A Seduc-SP vai selecionar 12 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio para o programa Aluno Monitor do BEEM. Os jovens vão apoiar professores e orientar colegas nas novas disciplinas de orientação de estudos de matemática e língua portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. A bolsa mensal será de R$ 296,16 e R$ 555,03 de acordo com carga horária (de 8 ou 16 horas semanais). Além das aulas de orientação, as escolas podem organizar grupos de estudos e plantão de dúvidas para completar a carga horária. O início das atividades está previsto para 10 de março.

Material didático impresso

Além do material digital, alunos do Ensino Fundamental e Médio também vão receber materiais impressos atualizados dos quatro bimestres letivos. Para os anos iniciais do Fundamental os volumes incluem as disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, língua inglesa e projeto de convivência. Nos anos finais, o conteúdo impresso é direcionado para as disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. Nas séries do Ensino Médio, os materiais são dos componentes curriculares de língua portuguesa, matemática, história, geografia, biologia, física e química.

Pintura nova

O governo de São Paulo liberou R$ 290 milhões para a pintura interna e externa das escolas estaduais por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Cada escola poderá receber R$ 20 mil, R$ 40 mil, R$ 60 mil, R$ 90 mil ou R$ 110 mil para os reparos, de acordo com o tamanho da unidade. Assim, as escolas devem receber seus estudantes de “cara” nova. Verbas remanescentes e escolas que já fizeram suas pinturas podem investir em outras melhorias.

Tutoria para estudantes do 6º e 7º ano

A Secretaria ampliou o projeto de recuperação de defasagens de aprendizado de estudantes do 6º e 7º ano nas disciplinas de língua portuguesa e matemática para estudantes do 6º e 7º ano. Neste ano, 600 escolas de 51 Diretorias de Ensino vão contar com o apoio de professores tutores com experiência em alfabetização e letramento matemático. Os docentes serão responsáveis pela tutoria de turmas multisseriadas de até 15 estudantes com carga horária de três aulas semanais e presenciais ofertadas no mesmo turno das aulas regulares. O projeto tem início previsto para a segunda quinzena de fevereiro.

Professores concursados

O novo ano letivo também é da chegada dos docentes aprovados no último concurso público em todas as regiões do Estado. No total, mais de 12 mil professores de Ensino Fundamental II e Médio estarão em sala de aula já a partir da próxima semana. Até o fim do ano, a Seduc-SP espera convocar outros 2 mil docentes. Outro reforço é de cerca de 3 mil professores para classes do Ensino Médio Profissional.