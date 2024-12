Governo de SP amplia acesso ao ensino médio técnico

O Governo do Estado de São Paulo registrou um impressionante crescimento no acesso ao Ensino Médio Técnico em 2024, com um aumento de 117% nas matrículas e 81% a mais de escolas participantes em comparação a 2023. Ao todo, foram contabilizadas 75 mil matrículas distribuídas em 1.393 instituições de ensino, e a previsão para o próximo ano é alcançar cerca de 160 mil alunos e expandir para 1.810 escolas.

Os estudantes que optam pelo Ensino Médio Técnico têm a possibilidade de escolher entre nove formações disponíveis, oferecidas nas escolas da rede pública estadual, além das unidades do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), através de parcerias com a Secretaria da Educação.

Dentre os cursos disponíveis nas escolas estaduais, que são ministrados por professores contratados pela Secretaria ou pelo Centro Paula Souza (CPS), destacam-se: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Para atender à demanda crescente, o governo planeja contratar mais 3.000 docentes para o ensino técnico no próximo ano.

A estudante Julia Pontes de Mesquita, de 16 anos, atualmente cursa a 2ª série do Ensino Médio junto ao curso técnico em enfermagem na Escola Estadual Dona Pilar Garcia Vidal, localizada no Jardim Imperador, na zona leste da capital paulista. Inspirada pela trajetória profissional da mãe enfermeira, Julia decidiu aproveitar a oportunidade do Ensino Médio Técnico.

“O curso técnico em enfermagem na escola representa uma chance de sair com uma profissão após concluir o Ensino Médio. No início, eu tinha dúvidas sobre minha identificação com a área, mas tenho aprendido muito com as professoras maravilhosas e cada vez mais me apaixono pela profissão”, compartilha Julia.

A estudante também elogia a infraestrutura da escola, que recentemente recebeu um laboratório destinado às aulas práticas de enfermagem. “O curso é muito bem estruturado e o laboratório nos proporciona acesso a aulas práticas excepcionais”, acrescenta.

Na Escola Estadual Dona Pilar Garcia Vidal, além do curso de enfermagem, os alunos também têm acesso ao curso técnico em administração. O diretor Maurício Adriano Galero destaca que a implementação do Ensino Médio Técnico elevou ainda mais os padrões educacionais da instituição: “O diferencial está na qualidade dos profissionais que não só se destacam em suas áreas como também inspiram toda a equipe docente”, afirma Galero, que tem liderado a escola nos últimos cinco anos.

Outra iniciativa importante é o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas neste ano. Este programa visa oferecer oportunidades de trabalho para os estudantes matriculados nas escolas da Secretaria da Educação do Estado. O objetivo principal é valorizar esses alunos e combater a evasão escolar no ciclo final da educação básica.

Os alunos das áreas tecnológicas como ciência de dados e desenvolvimento de sistemas poderão receber bolsas mensais que podem chegar até R$ 1.000. Para os demais cursos técnicos, está prevista uma bolsa mensal de até R$ 650. Os beneficiários deverão cumprir uma carga horária diária de quatro horas em atividades práticas durante cinco dias da semana.

No âmbito das políticas públicas estaduais para 2024, o Governo se comprometeu a garantir investimentos significativos com vistas à criação de oportunidades e ao fomento à dignidade social. A gestão atual tem se mostrado eficaz ao adotar diretrizes voltadas para um equilíbrio fiscal e modernização administrativa.

Recentemente, São Paulo alcançou sua maior marca em leilões nos últimos 25 anos, contabilizando R$ 340 bilhões em investimentos voltados para educação, infraestrutura viária e saneamento básico. Destaca-se também a desestatização histórica da Sabesp, que possibilitará a universalização dos serviços de água e esgoto para milhões de paulistas antes do prazo previsto.

No setor da saúde, foram realizadas uma média de 3.200 cirurgias diárias e houve uma significativa redução nas filas para procedimentos especializados. No campo educacional, o Provão Paulista ampliou o acesso ao ensino superior com 30 mil novas vagas.

A segurança pública também recebeu reforços significativos com a inclusão de 7.800 novos policiais em 2024. Entre outras iniciativas sociais estão o programa habitacional Casa Paulista, que já entregou mais de 50 mil moradias.

A capital paulista investiu fortemente no Metrô com quatro obras simultâneas em construção e expansão desde há cinco décadas. O programa Bom Prato continua servindo milhões de refeições mensais e novos projetos culturais receberam aporte recorde para formação profissional no setor criativo.

Para mais informações sobre as ações do governo estadual e seus resultados positivos, acesse: spsaotodosnadirecaocerta.sp.gov.br.