Governo de SP seleciona 12 mil estudantes para programa de monitoria nas escolas

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Educação (Seduc-SP), anunciou a seleção de 12 mil estudantes para atuarem como monitores nas suas respectivas escolas. O programa, denominado Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), destina-se a alunos da 3ª série do Ensino Médio. As atividades de monitoria têm previsão para início em março.

Os selecionados terão a responsabilidade de fornecer apoio nas disciplinas de matemática e língua portuguesa, especialmente direcionado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio que enfrentam dificuldades nessas áreas. Essa iniciativa integra a nova matriz curricular da rede estadual, que será implementada em fevereiro.

As inscrições para o programa estarão abertas entre os dias 10 e 25 de fevereiro, realizadas pela Secretaria Escolar Digital (SED). Para se candidatar, os estudantes devem apresentar uma frequência escolar superior a 85% no último ano letivo. O processo seletivo considerará as notas obtidas no Saresp e o desempenho na entrevista com a banca examinadora da escola. O resultado final será disponibilizado até o dia 7 de março, com as monitorias começando em 10 de março.

De acordo com o secretário da Educação, Renato Feder, esta é a primeira vez que alunos da rede estadual paulista terão a oportunidade de adquirir experiência profissional antes da conclusão do Ensino Médio. Para os estudantes que frequentam o ensino técnico, o governo também estabeleceu o BEEM em parceria com empresas locais. Aqueles que optaram por itinerários formativos nas áreas de exatas e humanas poderão participar do novo programa Aluno Monitor do BEEM. “Os monitores desempenharão um papel fundamental na melhoria dos índices educacionais“, destacou Feder.

Valores das Bolsas

A carga horária dos monitores será flexível, podendo ser de 8 ou 16 horas semanais, dependendo do tipo de escola – se integral ou parcial. A bolsa recebida varia conforme essa carga horária: R$ 296,16 para o regime de 8 horas semanais e R$ 555,03 para 16 horas. A duração das atividades será de 10 meses.

Avaliação dos Monitores

As principais atribuições dos monitores incluem acompanhar grupos de 12 a 24 alunos, promovendo engajamento e aprendizado em conteúdos do ano letivo e resolvendo defasagens anteriores. Os monitores deverão optar entre atuar em matemática ou língua portuguesa. Além das aulas regulares, as escolas poderão criar grupos de estudos e plantões de dúvidas.

A atuação dos monitores será supervisionada pelo coordenador escolar e pelo professor responsável pela orientação dos estudos. A eficácia das atividades será monitorada através de indicadores como a plataforma Tarefa SP, Prova Paulista e simulado Saeb.

Como parte das obrigações para receber a bolsa, os monitores precisarão enviar relatórios mensais detalhando as atividades realizadas com seus alunos ao longo dos semestres.