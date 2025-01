CET monta Operação Volta às Aulas 2025

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) iniciou a Operação Volta às Aulas – 1º Semestre 2025 nesta segunda-feira (27), nas proximidades de 120 escolas, sendo 15 escolas da rede municipal, 12 da rede estadual e 83 particulares. O objetivo é desenvolver ações educativas e operacionais, orientando, ordenando e fiscalizando o trânsito nas proximidades das escolas cujo tráfego intenso tem potencial para causar reflexos negativos ao sistema viário.

A operação, que conta com Agentes da CET, além de funcionários das escolas devidamente treinados, visa disciplinar o embarque e o desembarque de alunos e propiciar segurança na travessia de pedestres. Filas duplas e estacionamentos irregulares são considerados alguns dos problemas que causam reflexos negativos no trânsito e, portanto, devem ser coibidos.

Desta forma, a operação intensificará a fiscalização de estacionamento irregular e das infrações que comprometam a segurança dos transeuntes. O objetivo é diminuir o impacto gerado no tráfego pelo acréscimo de viagens realizadas com o fim das férias.

O trabalho da CET aborda ainda a priorização e a orientação de escolares nas faixas de travessia de pedestres, a orientação de embarque e de desembarque bem como o monitoramento das áreas destinadas ao embarque e desembarque de alunos (mangueirões).

Fiscalização – Mesmo com as ações educativas e de orientação, os condutores que cometerem infrações de trânsito poderão ser autuados de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). É importante ficar atento aos principais comportamentos inadequados ao volante.

Clique aqui para ver as datas de início e o tipo de operação em cada escola.



Valores das autuações:

INFRAÇÃO VALOR GRAVIDADE

PONTUAÇÃO AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO R$ 293,47

GRAVÍSSIMA 7 PONTOS TRANSPORTAR CRIANÇAS SEM OBSERVÂNCIA DASNORMAS DE SEGURANÇA R$ 293,47 GRAVÍSSIMA 7 PONTOS UTILIZAR O TELEFONE CELULAR R$ 130,16 MÉDIA 4 PONTOS SEGURAR/MANUSEAR CELULAR R$ 293,47 GRAVÍSSIMA 7 PONTOS DEIXAR DE DAR PREFERÊNCIA À PEDESTRE/VEÍC. NÃO MOTORIZADOS NA FAIXA A ELE DESTINADA R$ 293,47 GRAVÍSSIMA 7 PONTOS DEIXAR DE DAR PREFERÊNCIA À PEDESTRE/VEÍC. NÃOMOTORIZADOS QUE NÃO HAJA CONCLUÍDO A TRAVESSIA R$ 293,47 GRAVÍSSIMA 7 PONTOS DEIXAR DE DAR PREFERÊNCIA À PEDESTRE/VEíC. NÃO MOTORIZADOS ATRAVESSANDO A VIA TRANSVERSAL R$ 195,23 GRAVE

5 PONTOS ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEÍCULO EM FILA DUPLA R$ 195,23 GRAVE

5 PONTOS ESTACIONAR SOBRE CALÇADA R$ 195,23 GRAVE

5 PONTOS DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA R$ 195,23 GRAVE

5 PONTOS EFETUAR EMBARQUE/DESEMBARQUE EM FILA DUPLA R$ 130,16 MÉDIA 4 PONTOS ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO R$ 130,16 MÉDIA 4 PONTOS PARAR NA ÁREA DE CRUZAMENTO DE VIAS R$ 130,16 MÉDIA 4 PONTOS RODÍZIO R$ 130,16 MÉDIA

4 PONTOS PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANÇA DE SEMÁFORO R$ 130,16 MÉDIA 4 PONTOS

Recomendações

• Transporte crianças somente no banco de trás, usando cinto ou em assentos apropriados;

• Nunca pare em fila dupla. Não obstrua o tráfego ou comprometa a segurança;

• Embarque e desembarque pelo lado da calçada. Garanta a segurança do aluno;

• Reduza a velocidade próxima a escolas e locais com grande movimentação de pedestres;

• Respeite a travessia de escolares e não pare sobre a faixa de pedestres;

• Estacione somente em locais permitidos;

• Respeite a sinalização e as orientações dos Agentes de Trânsito;

• Nunca feche o cruzamento. Dê lição de cidadania no trânsito;

• Tanto motorista quanto passageiros devem usar cintos de segurança. Use-os sempre;

• Evite acidentes e multas: não use celular enquanto dirige;

• Dê prioridade ao pedestre que iniciou a travessia na faixa;

• Espere o pedestre terminar de passar mesmo com o sinal abrindo;

• Acione a seta, com antecedência, antes de fazer uma conversão.