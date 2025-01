Inscrições abertas para tutores de língua portuguesa e matemática em SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou a abertura das inscrições para um processo seletivo destinado à contratação de professores com experiência em alfabetização e letramento matemático. Os profissionais selecionados atuarão como tutores para alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, focando nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática.

Este projeto, que contará com a participação de 600 escolas localizadas em 51 diretorias de ensino, é uma resposta aos resultados abaixo da média observados na última edição do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). A implementação está prevista para o ano de 2025.

O processo seletivo é estruturado em três etapas. A primeira consiste na inscrição no portal Banco de Talentos, que deve ser realizada até o dia 5 de fevereiro. Professores com inscrição ativa no processo de atribuição de classes e aulas para 2025 – sejam efetivos, não efetivos, contratados ou candidatos à contratação – devem manifestar seu interesse através do site. Em seguida, será divulgada a lista dos candidatos classificados que serão convocados para entrevistas nas Diretorias de Ensino entre os dias 11 e 21 de fevereiro. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Estado na edição datada de 29 de janeiro de 2025.

No segundo semestre de 2024, a Seduc-SP já havia realizado uma fase piloto do projeto, envolvendo 200 unidades escolares em 20 Diretorias de Ensino na capital, na região metropolitana e no interior do estado, com a participação de 400 docentes.

Cada escola contemplada pelo projeto contará com o suporte de dois tutores: um focado em língua portuguesa e outro em matemática. A carga horária desses profissionais será de 25 horas semanais, priorizando aqueles com formação acadêmica em pedagogia ou curso normal superior, além da experiência em alfabetização.

Conforme descrito no edital, os tutores serão encarregados da tutoria em turmas multisseriadas com até 15 alunos. As aulas ocorrerão três vezes por semana durante o mesmo turno das atividades regulares, visando à recuperação das defasagens no aprendizado relacionadas à leitura, escrita e operações matemáticas.

A seleção dos estudantes que participarão das aulas será feita através da colaboração entre os professores regentes de língua portuguesa e matemática das escolas envolvidas e os tutores designados. Esta seleção se baseará no desempenho dos alunos no Saresp, além da aplicação de uma prova diagnóstica para identificar as dificuldades específicas e os níveis de aprendizado nas duas disciplinas.

Para apoiar as atividades pedagógicas dos tutores, a Seduc-SP disponibilizou um material didático impresso que consiste em cinco volumes organizados por níveis e eixos temáticos. As diretrizes sugerem que duas aulas sejam dedicadas ao conteúdo curricular, enquanto a terceira aula deve focar na resolução prática de atividades.