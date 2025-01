São Paulo destina R$ 290 milhões para revitalização de escolas estaduais

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou a liberação de R$ 290 milhões para a revitalização das escolas estaduais, com foco na pintura das instalações. Os recursos, que fazem parte do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), começaram a ser disponibilizados nesta quinta-feira, 9 de fevereiro. A expectativa é que até o dia 17 deste mês, mais de 5.000 instituições de ensino recebam os fundos.

De acordo com o secretário da Educação, Renato Feder, o objetivo é assegurar que as escolas estejam em condições ideais para o retorno às aulas. “O cuidado com a parte estética é fundamental e pode trazer resultados significativos para o ambiente escolar e, consequentemente, para o aprendizado, que é nossa prioridade”, afirmou.

Cada unidade escolar poderá solicitar valores que variam entre R$ 20 mil e R$ 110 mil, dependendo do tamanho da escola. Esta medida busca garantir que cada instituição receba um montante adequado para realizar os reparos necessários.

O secretário-executivo da Educação de São Paulo, Vinicius Neiva, destacou que essa iniciativa faz parte de um esforço contínuo do governo para melhorar a infraestrutura das escolas. Ele lembrou que em novembro do ano anterior já haviam sido alocados R$ 120 milhões para serviços como limpeza de calhas e manutenção da rede de águas pluviais. “Os R$ 290 milhões agora liberados terão como foco principal a pintura interna e externa das escolas”, complementou Neiva.

As direções escolares têm até o dia 15 de fevereiro para utilizar os recursos. As instituições que não utilizarem integralmente os valores ou que já tenham realizado a pintura poderão direcionar os recursos remanescentes para outras melhorias necessárias antes do início das aulas, marcado para o dia 3 de fevereiro.