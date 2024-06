Marcelo Lima lança oficialmente pré-candidatura a reúne mais de 5 mil apoiadores e lideranças

O pré-candidato a prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), lançou oficialmente sua pré-candidatura na noite desta quinta-feira (20), reunindo grande público, com mais de 5 mil pessoas presentes, no Monumental Experiencie, no Rudge Ramos.

“É uma grande honra receber o carinho e o apoio de tantas pessoas que acreditam no nosso projeto. Tenho experiência, trabalho e resultado que transformou São Bernardo pra melhor. Sei fazer do jeito certo, tô pronto para levar mais desenvolvimento para a nossa cidade”, destacou Marcelo Lima.

O pré-candidato, que foi vice-prefeito por duas vezes e secretário na cidade, reafirmou a força de seu projeto com a presença de apoiadores, lideranças e autoridades dos partidos que compõem seu arco de aliados: Podemos, PRTB, PMB, Agir e Avante.

“Essa é a principal escolha. São Bernardo sabe quem mais ajudou a atual gestão e que o nosso projeto foca em cuidar das pessoas e fazer a cidade continuar a crescer, avançando e melhorando cada vez mais.” enfatizou o postulante ao Paço.

Marcelo esteve à frente do planejamento e execução das principais obras e ações realizadas nos últimos anos na cidade: Implantou o maior programa de pavimentação asfáltica, com 1600 ruas contemplados, a construção e reforma de quatro hospitais, a implantação de 66 Praças Parque e 25 Arenas Parque, além do maior programa de regularização fundiária da história da cidade, com a entrega de 50 mil escrituras.

Um trabalho que trouxe resultados e que não para mais. “Há muito ainda a ser feito, mas com experiência, planejamento e com a confiança dos são-bernardenses vamos fazer ainda mais pela nossa cidade e pela nossa gente”, destacou Marcelo Lima, que afirma estar preparado para trabalhar por São Bernardo e melhorar ainda mais a vida das pessoas.