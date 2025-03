Lewis Hamilton faz sua estreia pela Ferrari no GP da Austrália

O renomado piloto britânico Lewis Hamilton inicia sua busca pelo campeonato de pilotos na temporada de Fórmula 1 de 2025, agora como membro da icônica equipe Ferrari. A aguardada estreia de Hamilton ocorrerá no Grande Prêmio da Austrália, programado para o próximo domingo, dia 16.

A Ferrari, considerada a equipe mais vitoriosa da história da F1, não conquista um título desde 2008 e vê na chegada de Hamilton uma oportunidade para reverter essa situação. O heptacampeão mundial fez a transição da Mercedes para a escuderia de Maranello com o objetivo claro de conquistar seu oitavo título.

A mudança de equipe provocou grande alvoroço entre os fãs italianos, que estarão amplamente representados no Albert Park, local que recebe a abertura da temporada pela primeira vez desde 2019. A Ferrari foi vice-campeã do campeonato de construtores em 2024 e já celebrou uma vitória na corrida do ano passado em Melbourne, onde Carlos Sainz, atualmente na Williams, triunfou na prova diante de seu colega Charles Leclerc.

Entretanto, a McLaren pode ser uma forte concorrente ao brilho de Hamilton. Com desempenhos encorajadores nos testes de inverno, a equipe se destacou como a mais rápida em condições de baixa carga de combustível no Bahrein, superando até mesmo a Ferrari em ritmo de corrida. Isso anima os torcedores australianos que apoiam Oscar Piastri, piloto da McLaren e que busca se tornar o primeiro australiano a vencer uma corrida em casa desde que o GP foi adicionado ao calendário da F1 em 1985.

Piastri terminou em quarto lugar no Albert Park no ano anterior, atrás de seu companheiro Lando Norris, que ficou em terceiro. Norris é considerado um dos favoritos ao título nesta temporada e pode representar um desafio significativo para Piastri em sua busca por uma vitória histórica.

Enquanto os holofotes estão voltados para a estreia de Hamilton pela Ferrari e o desempenho promissor da McLaren, Max Verstappen, atual campeão defendendo as cores da Red Bull, também está focado em sua própria jornada. Verstappen busca se tornar o segundo piloto na história a conquistar cinco títulos consecutivos, uma marca estabelecida anteriormente por Michael Schumacher. No entanto, após ter terminado apenas em terceiro lugar no campeonato de construtores da última temporada e com um desempenho incerto nos testes de inverno, sua equipe enfrenta desafios significativos.

“Aprendemos bastante durante os testes, mas ainda há muito trabalho pela frente”, comentou Verstappen em uma declaração pré-corrida divulgada pela Red Bull. “Temos algumas ideias sobre como podemos aplicar o que aprendemos. Vamos ver como nos saímos quando entrarmos na pista.”

O campeão contará com um novo companheiro: Liam Lawson, neozelandês que promete oferecer um suporte mais eficaz do que Sergio Perez, dispensado recentemente. Lawson é um dos seis pilotos que farão sua estreia na temporada 2024 da F1 no Albert Park.

Outro destaque será o italiano Andrea Kimi Antonelli, de apenas 18 anos, que fará sua estreia pela Mercedes ao assumir o lugar de Hamilton na equipe. O britânico Oliver Bearman (19 anos) também competirá pela Haas após ter sido reserva do time no ano anterior. Além disso, Isack Hadjar, jovem francês e vice-campeão da Fórmula 2, estreará pela Racing Bulls.