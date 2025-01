Lewis Hamilton posa com macacão da Ferrari pela primeira vez

Na manhã de terça-feira, 21 de novembro, o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, quebrou o silêncio sobre sua nova fase na equipe Ferrari ao compartilhar uma imagem marcante em suas redes sociais. O piloto, agora associado à escuderia de Maranello para a temporada de 2025, fez questão de exibir seu novo uniforme vermelho, complementando a postagem com a frase:

Primeira vez em vermelho. FIRST TIME IN RED pic.twitter.com/mW0LRQHNEU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 21, 2025

Em um curto espaço de tempo, a publicação ganhou notoriedade, acumulando mais de um milhão de curtidas em menos de uma hora. A empolgação entre os fãs foi evidente nos comentários, com muitos brasileiros elogiando a nova fase do piloto. “Vermelho cai bem em você” e “Já nem quero mais trabalhar” foram algumas das reações que expressaram entusiasmo pela união de Hamilton com a tradicional equipe italiana.

Nos dias anteriores, Hamilton e a Ferrari já haviam começado a revelar detalhes sobre esse aguardado capítulo na carreira do piloto. Em uma visita à sede da equipe em Maranello no dia 20 de novembro, foram divulgadas imagens do heptacampeão ao lado da icônica Ferrari F40. Em sua postagem nas redes sociais, ele compartilhou sua alegria por estar finalmente realizando um sonho de infância.

Há alguns dias que você sabe que vai lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias. Tive a sorte de alcançar conquistas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Não poderia estar mais feliz em realizar esse sonho hoje.

Hoje começamos uma nova era na história desta equipe icônica, e mal posso esperar para ver que história escreveremos juntos.

A Ferrari complementou as postagens de Hamilton com novas fotos da visita do piloto à sua sede, onde ele foi visto interagindo cordialmente com os membros da equipe.

A primeira oportunidade de Hamilton pilotar um carro da Ferrari será às 7h (horário de Brasília) nesta quarta-feira, 22 de novembro. No entanto, ele não estará ao volante do modelo específico que competirá em 2025; essa revelação está programada para o dia 19 de fevereiro durante um evento especial promovido pela Fórmula 1.

O teste inicial em que Hamilton participará é conhecido como teste de carros prévios (TPC), onde as equipes podem realizar um total máximo de 1000 km com veículos das três temporadas anteriores. Para a temporada de 2025, os modelos permitidos são os das temporadas de 2021, 2022 e 2023. Segundo informações do site italiano “Autoracer.it”, o piloto pilotará o F1-75, utilizado pela Ferrari em 2022.

A temporada 2025 da Fórmula 1 está marcada para começar no dia 16 de março com o Grande Prêmio da Austrália, ocasião que marcará oficialmente a estreia de Lewis Hamilton pela equipe Ferrari.