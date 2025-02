Ferrari bate recorde financeiro e projeta crescimento antes da chegada de Hamilton

A Ferrari encerrou o ano de 2024 alcançando resultados financeiros impressionantes, enquanto se prepara para a estreia do heptacampeão Lewis Hamilton, que se unirá à equipe vestindo o icônico macacão vermelho na Fórmula 1.

De acordo com o relatório financeiro divulgado nesta terça-feira (4), a prestigiosa marca italiana, com sede em Maranello, obteve uma receita de 6,67 bilhões de euros (aproximadamente R$ 40,1 bilhões) em 2023, representando um crescimento de 11,8% em comparação ao ano anterior. O lucro líquido também apresentou um aumento significativo de 21%, alcançando 1,5 bilhão de euros (cerca de R$ 9 bilhões).

No total, a montadora entregou 13.752 veículos no último ano, superando em 89 unidades as vendas de 2023. Esse desempenho foi impulsionado pelo lançamento do Purosangue, o primeiro SUV da marca, além dos modelos Roma Spider e 296 GTS.

Futuro promissor e inovação tecnológica

Durante o ano passado, a Ferrari comercializou veículos que abrangem dez modelos equipados com motores a combustão interna e seis híbridos. Estes últimos já representam mais da metade das vendas, com uma participação de 51%. A empresa planeja lançar seu primeiro veículo totalmente elétrico em 2025.

“Optamos por priorizar a qualidade das receitas em vez do volume. Essa abordagem pode ser vista como a chave para os resultados financeiros excepcionais obtidos em 2024”, afirmou Benedetto Vigna, CEO da Ferrari. Ele também projetou um “crescimento robusto para 2025”, prevendo que as receitas ultrapassem os 7 bilhões de euros neste ano.

Desde sua separação da Fiat Chrysler Automobiles (atualmente Stellantis) em 2016, a Ferrari tem alcançado recordes consecutivos em seus resultados financeiros, exceto em 2020, ano marcado pelo impacto da pandemia de Covid-19.