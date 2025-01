Ferrari revela o SF-25: novo carro para 2025 com Hamilton e Leclerc

A Scuderia Ferrari anunciou nesta quinta-feira, dia 25, o nome de seu novo carro para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O modelo, intitulado SF-25, será conduzido pelo heptacampeão Lewis Hamilton e pelo talentoso Charles Leclerc.

A escolha do nome segue a tradição da equipe, que combina as iniciais da Scuderia Ferrari com o ano em que a competição ocorre. Em um comunicado no X, a equipe expressou: “Novo ano, novo nome“.

A apresentação oficial do SF-25 está agendada para o dia 19 de fevereiro, em Fiorano. No entanto, o design do carro será revelado um dia antes, durante um evento coletivo promovido pela F1 em Londres.

A pré-temporada está programada para ocorrer entre os dias 26 e 28 de fevereiro no Bahrein, enquanto a abertura do campeonato será em 16 de março na Austrália.

Recentemente, Hamilton e Leclerc participaram de testes privados com a Ferrari utilizando o modelo SF-23, que representou a equipe na temporada de 2023.