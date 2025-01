Lewis Hamilton inicia trajetória na Ferrari com novo engenheiro

O renomado heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, está prestes a iniciar um novo capítulo em sua carreira automobilística ao se juntar à Ferrari em 2025. Essa colaboração marcará a entrada do piloto britânico na icônica escuderia italiana, acompanhado do engenheiro de corridas Riccardo Adami, cuja experiência inclui passagens notáveis por equipes como a Red Bull, onde trabalhou com Sebastian Vettel e Carlos Sainz.

A confirmação dessa parceria foi divulgada pelo respeitado veículo de comunicação italiano La Gazzetta dello Sport. A mudança ocorre após Peter Bonnington, o antigo engenheiro de Hamilton na Mercedes, decidir não acompanhá-lo na transição para a Ferrari. Bonnington assumirá novas funções dentro da equipe Mercedes, encerrando sua associação direta com Hamilton e outros pilotos.

Adami e a confiança de Vettel

Riccardo Adami, agora engenheiro de corridas de Hamilton na Scuderia Ferrari, é reconhecido por seu profissionalismo e competência. De acordo com informações veiculadas pelo portal Planet F1, Hamilton consultou Vettel sobre a capacidade de Adami, recebendo uma série de recomendações positivas do ex-piloto da Ferrari.

Além da colaboração com Adami, Hamilton contará com o suporte do seu manager Marc Hynes, com quem reestabeleceu uma parceria em 2024. Para reforçar sua estrutura de apoio, o piloto terá uma equipe que inclui personal trainers, fotógrafos, seguranças e um assessor de imprensa dedicado exclusivamente a ele.

Primeiros testes com a Ferrari

A primeira oportunidade de Hamilton ao volante de um Ferrari ocorrerá em testes privados no circuito de Fiorano nos dias 20 e 21 de fevereiro. Ele guiará um modelo de 2023, embora as datas possam ser alteradas devido às condições climáticas. Além disso, o piloto participará dos testes oficiais de pré-temporada que serão realizados entre os dias 26 e 28 de fevereiro no Bahrein, onde terá a chance de pilotar o carro da equipe para 2025.